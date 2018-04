Sin la intervención del Central, el dólar opera estable a $ 20,49

Luego de que el Banco Central interviniera ayer con una participación vendedora por u$s 212,5 millones, el dólar opera esteble este jueves a $ 20,49 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Operadores señalaron que los precios del billete mayorista se lateralizaron en el rango fijado por el cierre de ayer, cuando el BCRA vendió unos u$s 212,5 millones para contener la cotización de la divisa.

En la plaza paralela blue opera estable a $ 20,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió tres centavos a $ 20,21.



En tanto, la divisa no llegó a acomplarse al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cerró el miércoles sin cambios a $ 20,20 debido a que las ventas de la autoridad monetaria abortaron un amague de suba inicial del tipo de cambio, seguramente por contagio del nerviosismo internacional.



El martes, el Central se había mantenido ausente en el mercado cambiario, tras haber intervenido en nueve ruedas consecutivas en las que vendió cerca de u$s 2.000 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó ayer estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 225 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes próximo. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 14 días a 26,40% TNA y la de 168 días al 26% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 310 millones, más del 50% se realizó para fin de abril a $ 20,52 con una tasa implícita del 23,65% TNA, y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,18 a una tasa del 20,79% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 61.578 millones, aumentando u$s 30 millones respecto al día hábil anterior.