Hoy no habrá bancos en todo el país por un paro

La jornada de este viernes estará marcada por la falta de bancos debido a un paro nacional activo de los trabajadores nucleados en el gremio "La Bancaria" quienes denunciaron "la ausencia de propuestas superadoras patronales", y confirmaron que de no haber acuerdo definitivo la semana próxima habrá otra huelga de 48 horas.



El secretario general del gremio, Sergio Palazzo explicó a periodistas en la sede gremial de Sarmiento 341 ante la prensa "las razones y alcances del conflicto y el paro nacional dispuesto" para este jueves ante "la ausencia de una propuesta superadora patronal, que debe implicar un salario justo".



Además, Palazzo sostuvo que la protesta será "activa", es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país. El dirigente denunció que la "falta de propuestas serias y justas" por parte de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA) provoca consecuencias sobre "la economía familiar de los trabajadores bancarios".



En un documento firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, la Bancaria ratificó que no resignará a "la dignidad y a los ingresos alimentarios familiares por la codicia de banqueros o la irresponsabilidad de quienes quieren imponer topes a los salarios, mientras fogonean el incremento de los precios de los consumos y de los servicios indispensables de la población".



El gremio ratificó su rechazo a "la incalificable propuesta de aumento en cuotas, con reducción de derechos adquiridos", y ratificó la huelga en todo el país, que se realizará con concurrencia a los empleos para asistir a las marchas en las seccionales.



"Nos asiste la razón a diario ante cada declaración de los funcionarios, la pérdida del poder adquisitivo salarial y las jubilaciones y la injusta carga del impuesto a las ganancias, que no se derogó, como había sido prometido en la campaña", puntualizó.



Para los dirigentes, "la opinión pública, los usuarios y los clientes saben que la responsabilidad del conflicto es de los bancos y el gobierno, más allá de las declaraciones u operaciones mediáticas que realicen, porque se llevan por delante la verdad".



En otro orden y, luego de una semana de inactividad por un paro de 48 horas y el fin de semana largo de Pascuas, hoy reabrió sus puertas el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), paralizado en rechazo a la modificación del régimen jubilatorio del personal.



Mientras la Bancaria sostuvo que en los dos días de huelga el acatamiento fue superior al 90 por ciento, su presidente, Juan Curutchet, afirmó hoy en el Hotel Hilton -en el contexto de la ExpoEfi 2018- que "la Legislatura bonaerense aprobó una nueva ley y ofreció el marco normativo sobre el que gestiono en la institución financiera".



"El Bapro está sólido. En 2017 ganó casi 7.000 millones de pesos. No hay ni observo motivos de zozobra a excepción de que existan intencionalidades políticas", señaló.



Curutchet resaltó que la entidad registró el año pasado un aumento de 62 por ciento en los créditos y un incremento de 44 por ciento en los depósitos.