Vidal: "El problema no son los docentes, son los dirigentes gremiales"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que "el problema no son los docentes" sino "los dirigentes gremiales" al analizar el fracaso de la negociación paritaria hasta el momento, y el paro realizado ayer en el distrito, que afectó el dictado de clases en las escuelas públicas.



"El problema no son los docentes, son los dirigentes gremiales", señaló en una entrevista brindada luego de la medianoche en el programa 'Animales Sueltos', que se emite por América TV. Allí, remarcó que, pese a la medida de fuerza convocada por los principales gremios docentes del distrito, encabezados por Suteba, "el 60 por ciento de los docentes fue a trabajar", lo que interpretó como una señal de que "cada vez tienen menos adhesión". "La gente se está dando cuenta que los gremios los llevan a paros sin sentido, y el docente no es tonto, se da cuenta", aseveró la gobernadora.



En ese marco, reseñó que, el año pasado, hubo en la provincia de Buenos Aires "17 días de paro", e indicó que los gremios promotores de las medidas de fuerza "terminaron aceptando la misma propuesta de otros gremios que no hicieron paro".



Además, al detallar los alcances de la propuesta que su gestión realizó al sector docente en el marco de las discusiones paritarias, Vidal resaltó el concepto de presentismo al sostener que se trata de un "límite al abuso" y un "reconocimiento" al maestro "que va a trabajar todos los días". "Yo, independientemente de lo que piensen los dirigentes, sé que cuando defiendo el presentismo eso implica que haya un docente todos los días en el aula", manifestó la gobernadora.



Vidal formuló sus declaraciones tras el paro bonaerense en los sectores de la educación, la salud y la justicia, que cerró ayer con una movilización en la ciudad de La Plata, que finalizó frente a la sede de la Gobernación. En particular, con esta nueva medida de fuerza, los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial de las autoridades que llega al 18,3 por ciento.



En cuanto a esa suma, Vidal explicó que "abarca el presentismo, con 6000 pesos; y la capacitación, con 3.000 pesos". Sobre este último ítem, la gobernadora se basó en los resultado de las "pruebas Aprender" que "demostraron que estamos mal" y argumentó con que "siete de cada diez chicos tiene problemas en matemáticas".



Vidal añadió que los docentes pueden hacer la capacitación "en el horario laboral sin afectar al presentismo" y que, si bien "los dirigentes gremiales dicen que son conceptos en negro, no es así, son no remunerativas, porque son variables". "Si hacés un curso mayor, vas a recibir más; si tenés presentismo total, serán 6.000 pesos, si hay menos presentismo será menos", explicó.



La gobernadora reseñó además que en la negociación paritaria "hubo 15 reuniones, 6 propuestas salariales distintas, desde el 30 de noviembre" y que todo "consta en actas, para que luego los dirigentes no salgan a decir otra cosa".