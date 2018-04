Bancarios cumplen un paro nacional y Palazzo ya piensa en otra huelga de 48 horas

En medio del cumplimiento de un paro de 24 horas, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, no descartó este viernes anunciar otra medida de fuerza de 48 horas si no hay un acuerdo paritario con las cámaras que representan a las entidades financieras públicas y privadas.



"El lunes o el martes seguramente habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Si la negociación se torna no habrá un nuevo paro pero, si no, estaremos anunciando una medida de fuerza de 48 horas", aseveró el dirigente en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Blue.



En ese marco, consideró que "en el sector empresario están envalentonados porque encuentran paño en la política del Gobierno para querer avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sobre el poder adquisitivo de sus salarios".



Además, Palazzo indicó que, "lejos de plantear una propuesta superadora", en la última reunión paritaria, el sector empresarial ofertó "llevar a la mitad un concepto y eliminar una bonificación que recibimos anualmente", algo que interpretó como "una provocación".



La medida de fuerza de Palazzo coincide con la protesta de los estatales porteños, un grupo de gremios que como La Bancaria, participaron de la masiva movilización del 21F convocada por los Moyano a la 9 de Julio. De hecho, Palazzo es el jefe de la Corriente Federal de Trabajadores, aliada a las CTA, los movimientos sociales y los Camioneros en la pelea contra el Gobierno nacional.



Por su parte, el secretario de prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe, explicó que el paro obedece a que las entidades bancarias "no cumplieron con una propuesta superadora" que se habían comprometido a dar.



"Al no tener una propuesta superadora, debemos defender el poder adquisitivo de las familias bancarias", afirmó el dirigente gremial en declaraciones a Radio 10, tras explicar que la oferta inicial consistió en un aumento del 7% hasta julio, 4% desde julio y el mismo porcentaje desde octubre.



Berrozpe advirtió que ese porcentaje "no es el 15% como dicen" ya que esa suma sería "si el aumento fuera a partir del 1 de enero".



Además, recordó que las entidades bancarias adeudan "el principio de ultraactividad" según el acuerdo anterior y que "han pagado un 7% irrisorio que la inflación acumulada desde marzo ya se la ha llevado".



"Hoy los bancos ganan el 50% más que el año pasado. Esto es parte del salvaje ajuste que se impone sobre los ingresos alimentarios de los trabajadores, tengan o no empleo formal", insistió el dirigente bancario.