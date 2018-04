En una jornada atípica, el dólar opera casi estable a $ 20,50

El dólar opera casi estable este viernes a $ 20,50 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en una jornada atípica marcada por un paro nacional de bancos.



Ayer, la divisa cerró a $ 20,51, luego de que subiera dos centavos sin intervención del Banco Central.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa también avanzó dos centavos a $ 20,22 en una rueda de desarrollo monótono y con menor volumen de negocios (cayó un 18% a u$s 682 millones).



La moneda norteamericana operó con un recorrido lineal y prácticamente estabilizada en un rango muy parecido al definido por las últimas intervenciones oficiales. Los mínimos se anotaron a poco de iniciada la jornada en $ 20,20, el mismo registro verificado en el final previo. Sin que se detectara la presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones, los valores del dólar se cristalizaron en un sendero muy acotado y sin experimentar variaciones significativas. Los máximos se registraron en el último minuto cuando puntuales operaciones anotaron valores de $ 20,22.



Operadores indicaron que los precios reflejaron un relativo equilibrio entre la oferta y la demanda genuina, un factor que contribuyó a generar un contexto de estabilidad que no derivó en un cambio significativo en el tipo de cambio.



Asimismo, mencionaron que el paro de los empleados bancarios programado para este viernes viernes y el feriado del fin de semana pasado incidieron a que algunos inversores institucionales se desprendieran de divisas para hacerse de liquidez.



"Cuando falta un solo día para terminar la semana, la divisa mayorista acumula una suba moderada de poco más de cinco centavos, una corrección que es casi equivalente a la baja de la semana anterior y que vuelve a colocar al dólar en el mismo nivel de la penúltima semana de marzo", puntualizó el analista Gustavo Quintana.



La exportación cerealera está aumentando levemente la oferta de dólares ya que está comenzando el ciclo comercial de liquidaciones de los productos del sector agropecuario. "El miércoles, se marcaron u$s 87 millones ingresados, casi un 50% más que el día anterior", indicaron desde ABC Mercado de Cambios.



Agregaron que, por el lado de la demanda, "se vieron bancos pagando la divisa para sus giros al exterior de empresas y a otros abasteciendo sus cajas por las ventas de billetes, además de los pagos de consumos en el exterior, de tarjetas de crédito".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 221 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes próximo. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 13 días a 26,65 % TNA, la de 41 días 26,25%TNA y la de 166 días al 26,20 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 290 millones, más del 40% se operó para fin de abril a $ 20,535 con una tasa implícita del 24,2% TNA, y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,20 a una tasa del 21,01% TNA.



En la plaza paralela blue ganó cinco centavos a $ 20,65 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cerró estable a $ 20,22.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 97 millones a u$s 61.663 millones.