Avruj: "Brasil no es comparable con Venezuela, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo este sábado que "Brasil no es comparable con Venezuela, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos" y que el Gobierno argentino "siempre" estará "del lado del derecho y la paz social".



Además, expresó que le "preocupa" lo que sucede en Brasil en momentos en que sería inminente la encarcelación del ex presidente Luiz Inacio "Lula" Da Silva.



"Nos preocupa la situación. El gobierno está mirando lo que acontece en Brasil porque tiene repercusiones para la Argentina, pero siempre nos van a encontrar del lado del derecho y la paz social", añadió el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.



El secretario de Derechos Humanos afirmó que "es una situación muy delicada" la que atraviesa Brasil en estos momentos.



"Es una situación delicada, no me corresponde a mi opinar, sólo desear que las cosas se vayan desarrollando en el marco de la Justicia, en el marco del resguardo del estado de derecho y que lo institucional quede fortalecido y luego no se vivan situaciones que tengamos que lamentar", añadió, al evitar referirse a hechos de violencia recientes como el asesinato de la concejal Marielle Franco.



En el mismo sentido, insistió: "Creemos que hay que tener moderación y cuidado con lo que se dice por las responsabilidades que tenemos pero no quiero ahondar sobre lo que sucede en Brasil".



"Hay un proceso judicial con una enorme investigación sobre una causa de megacorrupción y quiero ser respetuoso y no ahondar en detalles", finalizó el funcionario.