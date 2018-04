Detuvieron a Nicolás Pachelo por cuatro robos cometidos en un country de Pilar

Nicolás Pachelo, uno de los imputados por el crimen de María Marta García Belsunce, fue detenido este sábado y acusado de cometer una serie de robos en el country Tortugas, entre cuyas víctimas hay un banquero y una hermana del intendente de Pilar Nicolás Ducoté, informaron fuentes policiales y judiciales.



El operativo fue realizado por efectivos de la Sub DDI de Pilar en el piso 11 de un edificio ubicado en la avenida Del Libertador 184, en el barrio porteño de Retiro, donde Pachelo (41) vive actualmente y en el cual en el año 2003 su madre Silvia Ryan se suicidó arrojándose al vacío.



El detenido está acusado de haber cometido cuatro robos en el country Tortugas de la localidad bonaerense de Pilar durante el último fin de semana largo de Semana Santa.



Según informaron fuentes de la investigación a Télam, entre las víctimas se encuentran Osvaldo Brucco, dueño del restaurante Gardiner, ubicado en la zona de Costanera Norte; Arturo Piano, director ejecutivo del Banco Piano; y Jaqueline Ducoté, hermana del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.



Todos los robos se produjeron en ausencia de moradores y, según los voceros, Pachelo fue registrado por una de las cámaras de seguridad del country escapando con una caja fuerte en la mano.



"Fueron varias las cajas fuertes robadas y según los damnificados, en las mismas había dólares, euros, pesos, relojes y joyas. Ese fue el objetivo de los robos en el country, y es lo que estamos buscando ahora", reveló a Télam uno de los investigadores.



Asimismo, un hermanastro del detenido, que vive en el mismo barrio cerrado, lo reconoció en los videos del sistema de vigilancia como uno de los ladrones que quedaron filmados, según revelaron fuentes judiciales.



Por estos hechos, también se procedió en simultáneo a la detención de un petisero -cuidador de caballos- del country Tortugas, quien sería la persona que le facilitó el acceso a Pachelo al barrio cerrado.



En el departamento de Pachelo se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una gorra y prendas de vestir similares a las que llevaba el ladrón registrado por las cámaras de seguridad, como así también herramientas y barretas, aseguró un vocero.



Interviene en la investigación el fiscal Martín Otero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.



Pachelo había sido llamado a indagatoria el pasado 6 de octubre junto a su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo (39), como sospechosos de ser los autores del crimen de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, a pocos días de que se cumplan los 15 años del hecho y prescriba la causa.



El ex vecino del country Carmel fue imputado por los delitos de "robo agravado y homicidio criminis causa", que prevén la pena de prisión perpetua.



Para los fiscales de Pilar María Inés Domínguez y Andrés Quintana, designados especialmente por la Fiscalía General de San Isidro para que investiguen desde la foja 1 la causa, Pachelo efectuó los disparos homicidas, en "coautoría funcional" con su entonces esposa, cuando con la "colaboración" de los vigiladores del country fueron a robar a la casa de la víctima y esta los sorprendió.



Los fiscales Quintana y Domínguez "tienen fundadas sospechas de que Pachelo y Dávalos estaban dentro del country al momento del crimen" y que la hipótesis que apuntaba al vecino sospechoso no fue investigada como era debido por el fiscal original del caso, Diego Molina Pico.



El robo de un cofre metálico de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" que María Marta guardaba en su casa con dinero en efectivo, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad, es el posible móvil del crimen para los nuevos investigadores.



Al ser indagado el pasado 13 de noviembre por primera vez como sospechoso del asesinato de María Marta, Pachelo aseguró ser "inocente" y que no tiene "nada que ver" con el crimen.



Los fiscales decidieron que el imputado permaneciera en libertad durante la etapa de etapa de recolección de pruebas hasta pedir la elevación de la causa a juicio oral, en la que además hay cinco vigiladores que trabajaban en el country Carmel que son sospechosos de haber participado o colaborado en el homicidio.



En tanto, Pachelo acordó en un juicio abreviado en la ciudad de Buenos Aires una pena de cuatro años de cárcel por una serie de robos en las casas de sus amigos y que lo llevó un par de años a la cárcel desde mayo de 2004 hasta el año 2006.



Por su parte, en diciembre de 2015 fue detenido por la Policía Federal en una quinta de la localidad bonaerense de General Rodríguez acusado de ser uno de los dealers en las "Quinta Fest", causa por la que fue procesado por "tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, y por el que será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín junto a otros once imputados.