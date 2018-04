Rajoy dijo que animará a empresas españoles a invertir en Argentina

El jefe del Gobierno de España, Mariano Rajoy, señaló que va "a animar absolutamente a los empresarios españoles a invertir en la Argentina y acompañar las reformas" del presidente Mauricio Macri.



"La Argentina ha recuperado su seguridad jurídica", destacó en una entrevista que publicó el diario La Nación en vísperas de la visita del mandatario español a Buenos Aires.



"El Gobierno argentino es hoy absolutamente fiable. Yo me muevo fundamentalmente por Europa y eso mismo lo piensan todos mis colegas europeos", comentó.



Rajoy señaló que el interés de España "son las reformas del presidente Macri, la fiabilidad que ha logrado para el país y el escenario los que hacen que se acerquen".



El mandatario español llegará el lunes a Buenos Aires acompañado por cerca de 70 empresarios de su país interesados en invertir.



"Voy a animar absolutamente a los empresarios españoles a invertir en la Argentina. Que es hoy un país en el que confiar, en el que creer y por el que apostar", indicó.



"Es evidente que la relación entre la Argentina y España, afortunadamente, está por encima de cualquier vicisitud de carácter político o económico, pero yo estoy contento con la relación bilateral que tenemos ahora, que está en su mejor momento en muchos años", puntualizó.



Para Rajoy "el crecimiento que experimenta Argentina y las perspectivas de futuro hablan muy bien de la gestión actual".



Dijo que su visita a Buenos Aires "sitúa nuestras relaciones de nuevo en el estado que deben estar, de normalidad y buena sintonía".



En este sentido recordó que España es el segundo país inversor en la Argentina y Argentina supera los 3.000 millones de dólares de inversión en su país.



Destacó que "las empresas se acercan más y mejor ahora que respecto a hace dos años".



Además explicó que el año pasado el comercio bilateral se incrementó un 20 por ciento respecto de 2016, mientras que las exportaciones españolas "aumentaron un 51 por ciento".



"La clave es que los buenos gobiernos sean capaces de dejar improntas que luego no se modifiquen por la llegada de alguien con planteos que no sean los más adecuados. Pasa en todos los países. Yo, sinceramente, creo que se están haciendo bien las cosas", apuntó Rajoy.