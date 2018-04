El dólar opera casi estable a $ 20,50 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En la plaza paralela, en tanto, el blue cae tres centavos a $ 20,61, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió el viernes tres centavos a $ 20,21.



La semana pasada, el Banco Central intervino en la semana corta que pasó con la venta de unos u$s 362 millones para contener la cotización de la divisa.



Las órdenes de compra y la demanda por cobertura se impusieron en el primer tramo del viernes generando un deslizamiento de los precios del dólar mayorista que tocó máximos en los $ 20,255, lo que motivó que aparecieran los exportadores a liquidar sus partidas, tanto cerealeros como de otros rubros.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó el viernes estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 272 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para lunes y el martes próximo. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 12 días a 26,60% TNA y a 40 días a 26,25%TNA y la de 166 días al 26,15% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 342 millones, más del 40% se realizó para fin de abril a $ 20,496 con una tasa implícita del 23,81% TNA, y el plazo más largo fue agosto a $ 21,905 a una tasa del 21,22% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 83 millones a u$s 61.584 millones.