Carrefour: sindicalistas rechazan plan de ajuste y se avecina escalada en el conflicto

El sindicato de empleados de comercio rechazó el plan de ajuste que pretende aplicar la multinacional francesa Carrefour en la Argentina y se anticipa una escalada en el conflicto gremial, tras el pedido del Proceso Preventivo De Crisis (PPDC) de la cadena de supermercados.



Horas antes de una reunión entre empresarios y gremialistas en el Ministerio de Trabajo, el delegado de la sucursal Warnes y , Mario Amado, advirtió que no aceptarán "un plan de salvataje que contemple despidos o reducción salarial". Fuentes sindicales informaron a ámbito.com que el encuentro fue convocado para las 17 en la sede de Callao 114.



"En general la situación es preocupante y en nuestro particular es angustiante porque fuimos tomados por sorpresa cuando nos pidieron cerrar la sucursal", apuntó el sindicalista a las radios Provincia y Continental.



Según anticipó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el PPDC abarcaría a alrededor de 2.000 empleados que se desempeñan actualmente en "las grandes superficies y no en los pequeños locales". El PPDC permitiría que el Gobierno nacional se haga cargo de una parte de los salarios de esos empleados durante un plazo, hasta que la compañía reordene el negocio. Sin embargo, esa misma iniciativa prevé que transcurridos los plazos y sin solución, se habiliten las desvinculaciones.



Amado reconoció que Carrefour está en una "crisis global" y que en particular en la Argentina en los últimos tres años le dieron pérdidas. "Pudimos ver que nos estaban vaciando y nos quedamos a dormir por una semana, para impedir el cierre y darle visibilidad al conflicto", recordó sobre las protestas en su sucursal.



"Pese a que comprendemos que las compañías necesitan ganar dinero, no vamos a aceptar reducción salarial o despidos", agregó.



En esa línea, reveló que los gerentes de la cadena de supermercados de capitales franceses "se juntaron" con el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, hace más de un mes y plantearon la "necesidad de darle sustentabilidad a la empresa y para ello echar a 2.700 trabajadores, el cierre de 11 sucursales y la reducción del 20% del salario, una locura que rechazamos desde las bases".



El delegado sindical advirtió que seis años atrás la multinacional francesa empleaba a 21.000 trabajadores y seis años después, habiendo incorporado a EKI Discount y los Carrefour Express, hay menos de 19.000 trabajadores.



Según el último conteo de store network al 31 de diciembre de 2016, Carrefour cuenta en el país 79 hipermercados, 126 markets y 398 express. A estos números se suman siete maximercados, adonde buscan ahora apuntalar el negocio: los mayoristas. El nuevo CEO en el país el francés Rami Baitieh piensa en aplicar aquí un plan de reconversión de 16 hipermercados en "maxis" mayoristas, además de incrementar las ventas de productos propios y a mejorar los canales de venta on line.



Según Amado, en los últimos años la cadena de supermercados se embarcó en negocios que fueron a pérdida, entre ellos la compra de productos que tuvieron escasa demanda, y recibió el coletazo de las medidas económicas del Gobierno nacional. "Es evidente la baja del consumo y eso por la situación del país, el estancamiento en el consumo evidenciado; y el otro factor es el alejamiento de Carrefour del cliente con políticas comerciales erradas", indicó.



La baja de las ventas a causa de la retracción del consumo es uno de los argumentos sostenidos por Carrefour en la presentación ante el Ministerio de Trabajo del procedimiento preventivo.







Ante este panorama se avecina un aumento de la conflictividad, con la incorporación del Sindicato de Choferes de Caminos (Sichoca) a las quejas. Los Moyano informaron en las últimas horas que unos 1.500 camioneros podrían ser perjudicados por Carrefour. "La lluvia de inversiones no parece reflejarse en la realidad Argentina, sin embargo lo que sí son un hecho son las cataratas de despidos", alertó Sichoca en un comunicado.



Los Moyano exigen al ministro ser tenidos en cuenta en las negociaciones oficiales en el ámbito de Trabajo. "No se descarta, en los próximos días, una marcha a la Embajada de Francia y al centro de distribución de logística de la firma Carrefour, posteriormente, no descartamos un paro de carácter nacional a todas las cadenas de supermercados de la República Argentina en repudio al desentendimiento de Jorge Triaca".



"Los trabajadores no son los responsables de las crisis, es por eso que reafirmamos nuestra postura en defensa de ellos y continuaremos en la lucha en defensa de los trabajadores", sostuvieron.