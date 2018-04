Masacre de Flores: Matías Bagnato, cara a cara con el asesino de su familia para evitar su liberación

Matías Bagnato, único sobreviviente de la denominada masacre de Flores, en la que fueron asesinados sus padres, sus hermanos y un amiguito, deberá enfrentarse este jueves con Fructuoso Álvarez González, el asesino de su familia, en una audiencia ante la Sala I de la Cámara de Casación.



La audiencia será en el marco de la solicitud de extrañamiento, normativa que avala a un condenado a volver a su país (en este caso, España) una vez cumplida la mitad de la condena. Bagnato contó a Radio La Red que pidió expresamente no enfrentarse a Álvarez González, cuestión que no le fue concedida: "Uno de los pedidos que hice en Cámara de Casación fue justamente evitar ese momento. Me dijeron que él tiene derecho a escuchar toda la audiencia por eso es que no lo pueden retirar en algún momento de la sala. Y como nunca trataron con víctimas no tienen la estructura ni están preparados para poder evitar ese momento. Yo se los pedí explícitamente".



"Vivo en Tribunales, pero eso es lo de menos. Lo peor es que cada dos por tres tengo que contar lo mismo, volver ver la casa quemada, ver cómo sacaban a mis viejos. Es una cosa que no se puede creer", dijo Bagnato en diálogo con Radio 10.



"Este asesino, Fructuoso Álvarez González, prendió fuego a toda una familia y tengo que mendigar justicia. Pidió todos los sinfines de beneficios que tienen los asesinos en este país. Para colmo, tenemos la Ley de extrañamiento, que a la mitad de la condena, los extranjeros pueden decir ´bueno señores, me quiero ir de este país´, la Justicia lo libera y queda libre en el mundo", aseguró el sobreviviente.



Por su parte, reiteró que sufre amenazas por parte del homicida: "Pero, además, este hijo de puta me quiere matar a mí y a mi abuela".



La "Masacre de Flores" ocurrió el 17 de febrero de 1994 en la casa de la familia Bagnato, ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 1906 de ese barrio porteño, donde Álvarez González roció la propiedad con combustible y generó un incendio.



Por el fuego, murieron el padre de familia, José Bagnato (42); su esposa Alicia Plaza (40); sus hijos Fernando (14) y Alejandro (9) y Nicolás Borda (11), un amigo del menor de los chicos que esa noche se había quedado a dormir.



El único que logró salvarse de las llamas al saltar desde la planta superior de la casa a la calle fue Matías, quien por entonces tenía 17 años.



Los investigadores determinaron en pocas horas que el autor de la tragedia era Álvarez González, un comerciante y exsocio de José Bagnato que le reclamaba una deuda y amenazaba a toda la familia.



El imputado fue condenado a prisión perpetua en 1995, pero por tener su ciudadanía española, en 2004 fue extraditado a ese país para terminar de cumplir su condena. En España lo liberaron y fue recapturado en la Argentina en 2011, luego de amenazar de muerte a Matías.



En diciembre último, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un pedido de salidas transitorias del condenado, tal como lo había resuelto antes el juez Pérez Arias.