Carnes y verduras lideran los aumentos de la canasta alimentaria en Provincia

El costo de las carnes y las verduras en la provincia de Buenos Aires lideraron los aumentos de precios de la canasta de alimentos durante el primer trimestre del año.



Según un reciente estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) que dirige Isaac Rudnik, una familia compuesta por dos adultos y dos niños pequeños necesitó en marzo $ 6.634,78 para alimentarse adecuadamente durante 30 días y no caer por debajo de la línea de indigencia.



Rudnick realiza una encuesta mensual de los precios de 57 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 420 negocios de 20 distritos del conurbano bonaerense.



Los datos revelan que esa familia requirió $ 220 más que en febrero, un 3,43%, para cubrir las compras básicas. En tanto, en lo que va de 2018, los precios de los alimentos se incrementaron 7,97%, por lo que ese mismo grupo familiar necesitó sumar $ 490 a sus ingresos para solventar iguales gastos.



El informe del ISEPCi señaló que los rubros que más aumentaron en el primer trimestre fueron la carne (+9,96%) y las frutas y verduras (+8,27%), mientras que los productos de almacén se incrementaron en 6,15%. "Algunos de los productos que tuvieron mayores incrementos son las naranjas (47%), los huevos (33%), el pescado (30%), el pollo (18%) el asado (12%) y el pan (20%)", destacó el reporte al que accedió ámbito.com.



Para Rudnik, el aumento de la carne se explica en parte en la suba del valor de los cereales básicos que son alimentos de los pollos y el ganado, como el maíz. "Esto impacta en la suba sostenida en el último tiempo y se le agrega el aumento del pescado, que tiene un componente estacional por Semana Santa", explicó. En el caso de las verduras, el economista dijo que hay una combinación de factores estacionales con un alza constante en el último año.



En este marco, el especialista anticipó una "contracción muy fuerte" del poder adquisitivo real de las familias por la falta de recomposición salarial. "El Gobierno ya reconoce que el aumento de la inflación del 15% no se va a cumplir y están hablando de entre 18% y 20%, aunque mantiene fijo el techo del 15% y hay algunos gremios que firman por el 12%, y en todos los casos en cuotas", resaltó Rudnik.



"Las proyecciones van a seguir una tendencia alcista. El impacto en estos tres meses es muy fuerte. Con estos aumentos más la suba de transporte y tarifas (de servicios públicos) no ha tenido una contraprestación en incrementos de los ingresos", señaló Rudnik en diálogo con este medio.



"Las discusiones paritarias van a dar resultado recién en los salarios de marzo y abril, con lo cual obviamente esto lo que produce es un deterioro muy fuerte de os ingreso de las familias que tiene salarios y asignaciones fijas", agregó.