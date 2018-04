Con el mercado atento al anuncio del BCRA sobre tasas, el dólar opera estable a $ 20,51

Con el mercado atento a la decisión sobre la tasa de política monetaria que anunciará el Banco Central, actualmente en el 27,25% anual, el dólar opera casi estable (cae un centavo) este martes a $ 20,50 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En la plaza paralela, en tanto, el blue cae seis centavos a $ 20,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió cinco centavos a $ 20,30.



En tanto, la divisa cerró el lunes casi sin variantes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $ 20,21 en una jornada de desarrollo apacible y sin sobresaltos, con un estrecho margen de fluctuación y una baja considerable del volumen operado (cayó un 21% a u$s 600 millones).



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 183 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el miércoles. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 9 días a 26,35% TNA, a 37 días a 26,15%TNA y la de 163 días al 26% TNA.



En el Rofex, donde se negociaron solo u$s 90 millones, una cifra por demás elocuente de los pocos negocios que se hicieron, de los cuales más del 50% se operó para fin de abril a $ 20,47 con una tasa implícita del 24,10 % TNA, y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,164 a una tasa del 21,47% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este lunes u$s 63 millones a u$s 61.673 millones.