Francisco envió carta a Macri: "El futuro se construye desde la justicia social"

El papa Francisco le envió al presidente Mauricio Macri una carta para retribuirle las felicitaciones que el jefe del Estado le remitiera por cumplir cinco años como Pontífice, en marzo último, informaron fuentes oficiales.



De tono protocolar, en la misiva, fechada el 21 de marzo último, Francisco dice: "He recibido la carta de felicitación que me envió con motivo del quinto aniversario de mi elección. Agradezco sus palabras de aliento y cercanía".



El Santo Padre continúa: "Asimismo, lo animo a seguir trabajando en su alta misión al servicio del bien de esa Nación, sabiendo que el futuro se construye con el aporte de todos, desde la justicia social, el encuentro y la búsqueda de la unidad, que ayuda a superar los conflictos y siembra alegría, esperanza y paz".



Francisco agrega en su carta: "Le aseguro mi oración por usted, su familia y por el querido pueblo argentino, que llevo en mi corazón. "Y concluye como es ya su costumbre al solicitar: "Le pido, por favor, que no se olvide de rezar por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide".