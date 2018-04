Confirman el sobreseimiento de Angelici en causa por tráfico de influencias

La Cámara Federal porteña dejó firme el sobreseimiento del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, en una causa por supuesto tráfico de influencias ante la falta de apelación de la Fiscalía.



Los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah desestimaron la apelación que había presentado el fiscal del caso, Federico Delgado, contra la decisión de sobreseer a Angelici por falta de apelación de su superior, Germán Moldes, según la resolución a la que accedió hoy Télam.



Moldes no sostuvo la apelación de Delgado porque consideró que "la pesquisa de 20 meses" hecha por Casanello había sido "suficiente y calificada" al entender que no hubo delito en la conducta de Angelici.



Delgado, por el contrario, había apelado el sobreseimiento por "prematuro y erróneo" al pedir nuevas medidas de prueba, como un entrecruzamiento de llamados.



"La prueba colectada en la causa no es perfecta pero si es suficiente y apta para fundar una conclusión", sostuvo Moldes al desistir de la apelación.



La causa penal contra Angelici se abrió en marzo de 2016 tras la denuncia del abogado Carlos Díaz, luego de que la diputada Elisa Carrió dijera en una entrevista televisiva que el titular de Boca "intervenía en la Justicia con el consentimiento de Macri".



En particular se investigó si Angelici actuó de interlocutor del Gobierno para pedirle a Norberto Oyarbide como juez federal, pero el ahora ex magistrado dijo al declarar como testigo que no conocía al presidente boquense.