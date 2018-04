El Central dio un paso más para el funcionamiento de cajeros no bancarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) amplió las condiciones para el funcionamiento de cajeros automáticos operados por entidades no financieras, al facilitar su integración con el sistema de pagos.



La normativa fue sancionada a través de su Comunicación A 6483, tiene como objetivo fomentar la aparición de cajeros independientes respecto a las redes Banelco y Link actualmente existentes, donde deberán interconectar los cajeros automáticos de empresas no financieras a las cuentas y tarjetas de débito de sus clientes.



"Dicha interconexión deberá ocurrir en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras que integran el sistema de pagos", aclara el comunicado.



La entidad aclara que "si bien ya existen cajeros automáticos operados por bancos fuera de las sucursales bancarias, a través de esta medida el BCRA impulsa la instalación de cajeros en cadenas comerciales o en cualquier otro espacio público por parte de entidades no financieras, con el objeto de facilitar el acceso del público a la extracción de efectivo y a la realización de transferencias, pagos y otras operaciones por vía electrónica, en cumplimiento de sus objetivos de inclusión financiera y desarrollo del sistema en un marco de competencia".







Cabe recordar, que la entidad presidida por Federico Sturzenegger, había dado el primer paso el 4 de mayo del año pasado al habilitar la instalación de cajeros automáticos por parte de entidades no bancarias.



De esa manera, la red de casi 20.000 cajeros (hasta ese momento) pertenecientes a entidades financieras podría extenderse con más dispositivos que serían propiedad de supermercados, estaciones de servicio o cualquier otra entidad comercial, que incluso estarían habilitados a recargarlos con los billetes de su propia recaudación.



La medida apuntó en un principio a integrar a las localidades del país no poseían ningún cajero, lo cual obligaba a sus habitantes a trasladarse para obtener efectivo. Para subsanar estos problemas, el BCRA autorizó la instalación de cajeros por parte de entidades no financieras.