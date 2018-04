Encuentro Macri-Rajoy: elogios mutuos y una visión común sobre el mundo

"En plena sinton ía" fue la palabra más escuchada por el presidente español, Mariano Rajoy, en referencia a las relaciones con el gobierno argentino que preside Mauricio Macri. Esa "buena sintonía" se notó en el vínculo amistoso y las bromas que en más de una oportunidad hubo sobre el resultado del partido donde la Selección Argentina perdió 6 a 1 con España. La "sintonía" también se manifestó en la aspiración de Rajoy de que España vuelva a convertirse "el primer inversor" en Argentina.



También comprometió su apoyo a la intención de Argentina ser miembro de la OCDE y fue el propio Macri el encargado de comunicar que "con España compartimos la visión de que este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea es una gran oportunidad para ambos: nunca estuvimos tan cerca y esta vez la tenemos que hacer realidad".



Estos son algunos conceptos brindados por ambos mandatarios tanto en la declaración conjunta, la conferencia de prensa y el almuerzo posterior. Fue el jefe de gobierno español quién mejor resumió la visita cuando auspició un futuro promisorio para las dos naciones y vislumbró "un efecto multiplicador" en la relación bilateral.



A juicio de quienes asistieron al ágape brindado en el Museo del Bicentenario donde estuvo presente la "carne argentina", los elogios de Rajoy continuaron en el brindis. Hablando de buena sintonía en el almuerzo se pudo ver al titular del Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti debatiendo amablemente con funcionarios del gobierno.



En la Casa Rosada confiesan que no cayó nada bien la fuerte denuncia pública que hizo Lilita Carrio respecto de Lorenzetti. "No está bien denunciar en un programa de televisión", cuestionan al tiempo que insisten en el respeto a las instituciones. Cuando se pregunta a qué responde la actitud de Carrio algunos recuerdan que hace tiempo viene efectuando denuncias, en tanto otros argumentan que, además, a la diputada le molestó mucho el cuestionamiento presidencial sobre el uso de los pasajes.



Volviendo a la visita oficial del primer mandatario español, Rajoy insistió en la buena sintonía o la similitud de ambos países al afirmar: "Nos unen dos países que han tenido una trayectoria similar, que han tenido etapas económicas durísimas. Lo que nos une es que tanto el pueblo argentino y el español fueron capaces de afrontar estas etapas difíciles y tanto hoy Argentina como España ven el futuro de manera diferente".



A lo largo del día el jefe de Estado español no ahorró elogios al gobierno que preside Macri: "Hemos visto valientes reformas en la Argentina. En muy poco tiempo ha generado un clima de negocios propicios para crecer y para atraer inversiones. Es el camino correcto, es la única manera de mejorar el bienestar de nuestros pueblos", dijo Rajoy.



Es más, instó a los empresarios de su país a invertir en Argentina cuando les señaló que España y Argentina "son dos economías que ya progresan, que han aprendido de los equivocaciones que algunos han cometido y dos gobiernos que son capaces de entenderse".



Continúo hablándole a los hombres de negocios al decir: "Es difícil encontrar un marco de estabilidad y de seguridad como el que este tipo de circunstancia nos pueden proporcionar".



Por su parte, Macri también resaltó el buen diálogo con el gobierno Español al indicar que "enfrentamos un mundo dinámico donde habrá ganadores y perdedores, y creemos que si estamos juntos vamos a tener más oportunidades de estar dentro del grupo de los ganadores". Para luego ratificar su convicción de que España "es un ejemplo a seguir".



Macri hizo extensivo su agradecimiento por la "importantísima delegación de España que vislumbra inversiones, empleo, que es la solución para reducir la pobreza y el principal compromiso que he asumido como presidente" (ver aparte).



• Venezuela y Brasil



Esta unión con Argentina para el mandatario español no pasa solo por lo económico sino también por el terreno político internacional. Enfáticamente lo remarcó cuando sostuvo que con su visita al país "he querido también enviar un claro mensaje político" por cuanto "compartimos valores, análisis sobre la realidad internacional, objetivos" y "toca unir esfuerzo con la convicción de que en un mundo globalizado la suma de uno más uno es más que dos".



Venezuela fue una parte importante de las conversaciones que mantuvieron ambos mandatarios y no menos fuertes fueron sus posturas públicas.



"En Lima va a estar al tope de la agenda el tema Venezuela. Ahí vamos a debatir los países que asistimos a la Cumbre, insistiendo en que esta elección no tiene validez", dijo Macri para luego agregar, "por más que el señor Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático porque hace rato que no hay democracia en Venezuela", resaltó.



Por su parte Rajoy fue contundente al indicar que "lamentamos compartir una visión tan negativa de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Allí hace rato que se han dejado de respetar los derechos humanos, el nivel de atropello con el que ha actuado el gobierno de Maduro respecto de los ciudadanos venezolanos es tremendo".



Con la cautela de no inmiscuirse en cuestiones de otro país, sin embargo, la detención de Lula mereció un comentario de Macri. "Respetamos el funcionamiento institucional del Brasil" y confesó que "soñamos que haciendo reformas logremos un sistema judicial más sólido, independiente, creíble y confiable".



Es habitual que el tema de la Justicia surja en los encuentros en los inversores y los funcionarios de gobierno. Como lo explicó Macri para lograr un país que genere confianza el "elemento central es tener una justicia independiente que haga respetar la ley".



Finalmente la paliza del 6 a 1 que le propinó España a la Selección Argentina también fue parte del encuentro aunque el que siempre lo trajo a la conversación fue Macri: "Por más que vienen agrandados del 6 a 1 me gustaría tener la revancha en cuartos de final pero con Messi en la cancha", afirmó el jefe de Estado en tres oportunidades.