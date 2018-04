Bolsas de Europa operan con alzas, atentas a tensión geopolítica por Siria

Las principales bolsas europeas operan con mayoría de subas este miércoles en un intento por parte de los mercados por apaciguar los temores a una escalada de la tensión comercial entre las dos mayores potencias, Estados Unidos y China.



No obstante, se encuentran a cambio con el rebrote de las tensiones geopolíticas con motivo de las "amenazas" del presidente de EEUU, Donald Trump, a Rusia por su papel en Siria.



A la espera del IPC de EEUU, los avances en el euro y en la libra amenazan con elevar la presión sobre índices como el Dax alemán y el Ftse británico. Las referencias desde Rusia y desde el otro lado del Atlántico también favorecen el freno, con los descensos que anticipan hoy los futuros de Wall Street.



• Tokio



Las acciones japonesas cayeron por vez primera en tres días el miércoles, tras un fuerte avance en la víspera, pero uno de los pesos pesados del índice Nikkei, SoftBank, subió con fuerza después de que fuentes dijeron que su firma Sprint está en conversaciones para fusionarse con T-Mobile.



El Nikkei cerró con un declive del 0,5%, a 21.687,10 puntos, tras dos días de subidas. El mercado, junto a una serie de activos riesgosos globales, tuvo una sólida sesión el martes, después de que el presidente de China, Xi Jinping, ayudó a aliviar los temores a una guerra comercial entre Pekín y Washington.



Los inversores estaban atentos a las discusiones entre Estados Unidos y sus aliados occidentales para una posible acción militar en respuesta a un supuesto ataque con gas venenoso el sábado en Siria, presuntamente ordenado por el presidente Bashar al-Assad.



Las acciones minoristas perdieron terreno después de que el operador de tiendas por departamentos J.Front Retailing se desplomó un 9,3% tras conocerse que su previsión de ganancias para el año fiscal estuvo por debajo de las expectativas del mercado. Su rival Takashimaya Co perdió un 3,3%.



Los títulos de firmas de alimentación también retrocedieron, con un declive del 3,6% de Kikkoman y del 2,2% de Asahi Group.



SoftBank Corp, propietario mayoritario de Sprint Corp, repuntó un 3,5%, luego que fuentes informaron de un reinicio de las conversaciones para fusionarse con T-Mobile US Inc. SoftBank contribuyó con 29 puntos al Nikkei. El índice general Topix cedió un 0,4%, a 1.725,30 puntos.