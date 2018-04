El PJ apeló la intervención dispuesta por Servini

La conducción del Partido Justicialista nacional apeló el fallo de la jueza María Romilda Servini, quien que decidió intervenir al peronismo y declarar al sindicalista Luis Barrionuevo como líder de la intervención. Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que evaluará la suerte de ese recurso.



El abogado Eduardo López Blanco fue quien realizó la presentación, anticipada en la jornada del martes por el titular del partido intervenido, José Luis Gioja. En este marco, el próximo paso del partido será la convocatoria al Congreso Nacional.







López sostuvo que "el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días".

"La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos", aseveró.



Al retirarse de la sede del PJ nacional, Gioja admitió que si un tribunal de alzada ratifica la intervención partidaria del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, iba a "acatar lo que diga la Justicia".



Gioja precisó que la presentación no se hizo el mismo martes ya que el juzgado "había cerrado", al tiempo que destacó "la solidaridad de todos los justicialistas del país", como también de "partidos políticos de Latinoamérica y del partido socialista argentino", aseguró.



En declaraciones que realizó minutos antes de retirarse de la sede del PJ, entre los forcejeos de efectivos de la Policía de la Ciudad con periodistas, Gioja sostuvo que el hecho de hablar frente a un cordón policial "es una afrenta a la democracia" y "una bofetada a la libertad de prensa, que debe ser pilar de la democracia argentina".



Más temprano, cuando ingresó a la sede del partido, en horas del mediodía, Gioja responsabilizó al presidente Mauricio Macri y al gobierno nacional por la intervención. "Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", dijo Gioja a la agencia Télam.



Luego, frente a los periodistas, Gioja reiteró que "es una clara intromisión del señor (Mauricio) Macri y sus colaboradores".



"Vinieron por esto. La verdad que no entendemos por qué", dijo el diputado nacional en las puertas de la sede partidaria, en Matheu 130, en el barrio de Once.