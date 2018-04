Tragedia de Once: absolvieron a bomberos acusados de abandonar la búsqueda de Menghini Rey

A cuatro años de la tragedia de Once, la jueza federal María Romilda Servini absolvió a los tres bomberos acusados de cometer irregularidades en la búsqueda del cuerpo de Lucas Menghini Rey. El joven de 19 años fue hallado sin vida en una de las cabinas de los vagones el 24 de febrero de 2014, dos días después del siniestro que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.



El fallo de la jueza está fundamentado en que durante el juicio oral no se habría podido demostrar que los bomberos hubieran tenido la intención de no buscar el cuerpo de Menghini. Los tres bomberos acusados por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público son Raúl Abuin, Carlos Medina y Omar Vacca.



Servini tomó la decisión de exculparlos luego de que la querella de los familiares de Menghini pidiera para ellos la pena máxima (inhabilitación y multa económica) y el fiscal federal Federico Delgado se manifestara en favor de la absolución.



En diálogo con ámbito.com, María Luján Rey, madre de la víctima, sostuvo que la familia tomó la decisión "con muchísima tristeza, impotencia y asombro". La mujer justificó su sorpresa al mencionar que "no había indicios, nos dejó atónitos la posición del fiscal Delgado pidiendo la absolución, contrario a su requerimiento de elevación".



Respecto a la decisión de Delgado, Rey afirmó: "Estamos muy decepcionados con la actitud del fiscal, que no tuvo ni la cortesía de estar presente en la lectura del fallo. No se animó a mirarnos a la cara".



"Vamos a apelar a una instancia superior que revise este fallo, los familiares vamos a hacer todo lo posible para hacer justicia, no vamos a permitir que la impunidad gane", aseguró Rey al tiempo que detalló que los acusados "han cerrado un operativo dejando a Lucas arriba del tren. Apareció en la cabina del cuarto vagón dos días después, eso demuestra que esa cabina no fue revisada y su obligación era revisar todo".



La madre del joven recordó que durante las largas horas en que nada se sabía del paradero de su hijo fue la sociedad civil quien se hizo cargo de la búsqueda y añadió que la absolución decepciona tanto a la familia como a los anónimos que estuvieron a su lado: "El fallo es una cachetada a quienes entendemos que es la justicia la que debe ponernos en un pie de igualdad". En ese sentido, mencionó que "cuando Lucas apareció dos días después, en el mismo momento que lo estaban sacando de la cabina, en la estación de Once se generaron desmanes. En el momento de mayor dolor los familiares nos apersonamos para decir que ese no era el camino".



Finalmente, la madre de "Chimu", como lo conocían sus allegados, afirmó que esta absolución no colabora con que "la gente recobre la confianza en la Justicia". Y concluyó que, aunque jueza y fiscal fallaran a favor de los tres bomberos acusados, la familia siente el apoyo de la sociedad: "Nos sentimos acompañados por toda la ciudadanía, que sabe que a mi hijo lo buscamos nosotros. Hubo un país entero durante tres días buscando a Lucas".



El hallazgo de Lucas Menghini Rey se produjo luego de que se lo identificara a través de una cámara de seguridad de la estación de tren de San Antonio de Padua, al subir a una de las cabinas de los vagones por una de las ventanas. La autopsia determinó que la muerte del joven se produjo entre 40 y 60 horas antes del hallazgo de su cuerpo entre los vagones del tren de la línea Sarmiento que habían chocado contra la estación de Once.