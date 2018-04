"Yussuf" Khalil: "Me enteré por los medios del memorando con Irán"

A días de ser liberado, tras más de tres meses de prisión en el marco de la causa por presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA, el dirigente islámico Jorge "Yussuf" Khalil negó las acusaciones en su contra y aseguró que se enteró por los medios de comunicación de la firma del memorando con la nación persa.



"De cierto no hay nada, como dirigente islámico tenía relación con todas la embajadas, en el marco de solidaridad con Irán se nos acercaron varios dirigentes sociales y a través mío se conocían", aseguró en diálogo con el programa Wake Up, que se trasmite por FM Delta.



Khalil insistió que se enteró por un medio gráfico sobre la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán, el acto que derivó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidente Cristina de Kirchner, parte de su gabinete, y otros dirigentes por presunto encubrimiento. "Yo no sabía nada del memorando, es más me molestó que una comunidad que fue perseguida muchos años nunca nos hayan dicho que se estaba tratando un acuerdo paralelo", sostuvo.



Además, aseguró que Luis D'Elía "también se enteró por el diario". "Nosotros queríamos entablar comercios entre países y sí habíamos traídos privados, pero eso no tiene nada que ver con el memorando", afirmó para luego recordar que "actualmente hay relación comercial entre Argentina e Irán". Sin embargo, aseguró: "Tenemos pleno conocimiento que Irán no es responsable de los atentados".



Khalil también se quejó de que en la cárcel de Ezeiza fue enviado al pabellón de extranjeros para estigmatizarlo, aunque dijo no la pasó mal en el penal.