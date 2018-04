Arrecian los cruces por intervención del PJ: apuntan a Servini y al Gobierno

El peronismo es un hervidero luego de que la juez María Servini dispusiera la intervención del Partido Justicialista, desplazara a las autoridades y pusiera en su lugar al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Las críticas apuntan no solo a la magistrada sino también hacia el supuesto rol del Gobierno detrás del fallo.



El desplazado titular del PJ, José Luis Gioja, quien hoy apeló la decisión, comparó la situación con la dictadura. "No estoy bien, estoy caliente y fastidiado. Se juega con las instituciones y la democracia. Quienes tenemos algunas canas tenemos malos recuerdos con toda la fuerza policial y la violencia hacia los periodistas de ayer", afirmó.



Por su parte, el presidente del justicialismo bonaerense Gustavo Menéndez sostuvo que la intervención "no tiene documentación jurídica, sólo tiene argumentación política" y dijo que se trata de "un fallo a la medida del gobierno nacional".



"Es la primera vez que en un gobierno democrático el PJ es intervenido, siempre fue intervenido por gobierno militares, que también llama la atención", apuntó.



También se expresó el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidente Cristina de Kirchner, quien le apuntó al Gobierno y especialmente a Mauricio Macri. "Creo que la intervención de cualquier político por las causas que dio la jueza no tienen sentido. Como con Macri sólo no le alcanza aparece Gualeguaychu y la intervención del partido (Justicialista) para garantizar el 2019 con todo este tipo de trapisondas", dijo en diálogo con Radio Del Plata.



"Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la intervención judicial dispuesta en el Partido Justicialista", dijo por su parte el diputado nacional y vicepresidente del PJ nacional, Daniel Scioli.



Asimismo, la legisladora puntana Ivana Bianchi, disparó: "(Eduardo) Duhalde y el Gobierno están detrás de la intervención". "Pichetto, Bossio y Urtubey están buscando que le peronismo no se una, están siendo funcionales con el Gobierno nacional", añadió.



El PJ de Tigre repudió "la intervención antidemocrática" del partido y sostuvo que "se basa en argumentos jurídicos sin fundamento alguno".



"El peronismo no bajará los brazos. Vamos a enfrentar este avasallamiento institucional, vamos a luchar con fuerza contra las prácticas antidemocráticas de la derecha argentina, hoy representada por la Alianza Cambiemos. No podemos permitir que el oficialismo se apodere del principal partido opositor", escribió el espacio en un comunicado firmado por el presidente del PJ Tigre, Julio Zamora; el vicepresidente, Roberto Passo y la secretaria General, Alejandra Nardi.



Desde el otro lado, Humberto Schiavoni, senador nacional y presidente de Pro, negó que el oficialismo tenga "interés", o "expectativas de intervenir en el Partido Justicialista", al responder las acusaciones de que el Gobierno actúa con "intencionalidad" e "intromisión".



"No tenemos ningún interés, ni expectativas de intervenir en el Partido Justicialista. Es un problema dentro del Partido Justicialista", subrayó Schiavoni en declaraciones a FM Milenium.



Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, desvinculó al Gobierno de la intervención y planteó que esta decisión puede ser "una oportunidad" para que "el partido empiece a armarse para servir a la Argentina".

"No necesariamente está la mano del Gobierno en esta intervención," afirmó el mandatario provincial en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



No obstante, Urtubey expresó hoy su "pena" por la intervención del PJ, al señalar que "con las imágenes (de ayer) se ve la decadencia del partido."



"Puede ser una oportunidad para que a partir de tocar fondo el partido empiece a armarse para servir a la Argentina, porque así como está no sirve," sostuvo, y expresó su deseo de que el PJ "vaya hacia la normalización".