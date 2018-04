Carrefour: audiencia clave en Trabajo para sellar el acuerdo entre empresarios y sindicalistas

Los representantes de Carrefour en la Argentina y los abogados de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) que lidera Armando Cavalieri volerán a sentarse esta tarde cara a cara en el Ministerio de Trabajo para ultimar los detalles del acuerdo que mantendrá a flote a la cadena de supermercados.



Fuentes de la negociación confirmaron a este medio que la reunión comenzará pasadas las 14 en la sede en la sede de la cartera aboral de Alem 650. En las últimas horas Cavalieri y el CEO local de la multinacional francesa, Remi Beitieh, se reunieron en reserva para avanzar en el diseño de una "salida amistosa" al conflicto desatado la semana pasada, luego que Carrefour solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).



En paralelo, Ramón Muerza y Mario Amado, dos gremialistas de Comercio opositores que buscan destronar a Cavalieri en las próximas elecciones sindicales, se movilizarán a Trabajo para defender los puestos de trabajo y para "demostrarle a Carrefour que no estamos dispuestos a pagar el costo de una crisis que no provocamos". Muerza es el secretario de Organización del SEC de Capital Federal y Amado es delegado en el híper de Warnes y ocupa la subsecretaría de Asuntos Internacionales en Faecys.



Lo cierto es que el titular de sindicato a nivel nacional ya avanzó en la búsqueda de una solución al conflicto, que según supo ámbito.com, consta en el ofrecimiento de retiros voluntarios en todo el país de hasta el 150% de los salarios, algunas jubilaciones anticipadas, el cierre de pocas bocas de expendio -solo aquellas donde los establecimientos son de alquiler-, y la reconversión de varios hipermercados en mayoristas. También se discute un recorte al "salario diferencial"por encima de la paritaria que perciben los trabajadores de las grandes cadenas de supermercados.



El anuncio del acuerdio estuvo programado inicialmente para este martes a la noche, pero finalmente se postergó. El directore de Asuntos Corporativos de la empresa, Leonardo Scarone, puso paños fríos al avance de las charlas informales. "Mañana (por hoy) tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo y las negociaciones siguen abiertas. Este es un tema muy sensible y no hablaremos hasta llegar a un acuerdo. Cuando haya un consenso lo hablaremos con nuestros empleados y lo anunciaremos públicamente", dijo a este medio.



En tanto, desde la Federación de mercantiles aclararon que el único sindicalista "autorizado" hablar sobre el conflicto en Carrefour es el secretario de Prensa Faecys, Angel Martínez, y que recién este miércoles tendría novedades para dar. "En función de preservar información de suma importancia, más cuando está en juego la preservación de miles de puestos de trabajo, pedimos prudencia y responsabilidad, que será la mejor manera de facilitar la comprometida gestión que lleva adelante el secretario general", aclaró en un comunicado al que accedió ámbito.com.



Si tiene previsto formalizar el acuerdo, no se descarta que en la reunión en Trabajo participen Cavalieri y Beitieh, junto a Jorge Triaca. Si todavía consideran que existes aspectos para negociar, se espera que se sienten los abogados Alberto Tomassone y Jorge Barbieri, por el sindicato, y Scarone y Diego González, del área de Relaciones Laborales. En el primero de los encuentros donde se abrió el PPC además estuvieron el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, el director de Relaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio, y la directora de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios.