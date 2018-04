Banco Mundial afirma que la tecnología generará empleo, pero advierte por altos costos de acceso en la región

En 2013, la Universidad de Oxford presentó un estudio en el que concluía que el 47% de las profesiones tenían un "alto riesgo" de convertirse en oficios automatizados por máquinas. De hecho, la cifra fue arrojada por un algoritmo, realizado a su vez por una computadora.



El temor creciente de buena parte de la población mundial al avance de la tecnología sobre la manufactura, es justamente lo que pone en duda el Banco Mundial, al asegurar que la adopción de nuevas tecnologías promoverá una mayor productividad y crecimiento de empleo en la región.



En el marco de la presentación de su último informe "Los empleos del mañana", la entidad afirmó que la adopción de tecnología digital creará fuentes de trabajo, aunque reconoció al mismo tiempo que América Latina está "un poco rezagada" en su implementación.



Así lo señaló el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar: "Debemos adoptar y promover la tecnología y la innovación para impulsar el crecimiento económico, la reducción de la pobreza e incrementar las oportunidades para todos, en lugar de generar barreras".



Acompañado por el ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, el funcionario destacó que "no hay lugar más apropiado para dar el debate" que Argentina, dado el lugar preponderante que el eje Empleo ocupa en la agenda del G20.



Como adelantó ámbito.com, la principal conclusión del informe es que la implementación de tecnologías de desarrollo traerá aparejado un aumento en la producción, y que eso decantará, según la entidad, en la generación de más empleo.



Así lo señaló el economista líder del Banco Mundial y uno de los autores del informe, Mark Kutz, quien advirtió sin embargo que no basta sólo con esto. "Se necesitan políticas a favor del crecimiento que aseguren acceso a la tecnología a precios competitivos; promoción de la competencia entre empresas; y acceso a la educación para los trabajadores", añadió.



"Las tecnologías adoptadas favorecen la reducción de los costos variables y de los precios de los productos, lo que genera un efecto expansionista en relación con la producción. La producción puede aumentar lo suficiente como para multiplicar el número de empleos para todas las áreas y tipos de habilidades", consideró el informe del Banco Mundial.



En rojo, las zonas con aranceles más caros a los productos de tecnología.



Según el gráfico elaborado por el Banco Mundial, en todos los países analizados excepto en Brasil, la adopción de las tecnologías por parte de las empresas está asociada con aumentos en el empleo total y en el empleo de mano de obra poco calificada. "Es probable que las distorsiones de las políticas, incluida la gran expansión del mercado de productos y otros productos barreras, jugaron un papel más importante", señala el informe.



Sin embargo, de acuerdo al estudio, América Latina y el Caribe tienen tasas de adopción de tecnologías digitales más bajas que en países similares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



Según el Banco Mundial, las trabas encarecen el precio de la tecnología que sirve para mejorar la productividad. En este marco, Kutz puso como ejemplo los precios de I Phone y I Pod, que en algunos países de la región son los más caros del mundo (Argentina, por ejemplo, es el país más caro de América Latina para comprar un I Phone y el tercero para adquirir un I Pod).



"Los aranceles e impuestos sobre la tecnología podrían estar frenando el crecimiento del PIB per cápita en más de 1 punto porcentual al año en toda la región", consideró.







"Las compañías pueden bajar los costos variables, ampliar la producción, llegar a más mercados, hacer más dinero y mientras tanto generar más y mejores puestos de trabajo", añadió.



El informe, realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México asegura que los trabajadores menos capacitados pueden, "y muchas veces lo hacen" beneficiarse de la adopción de tecnologías digitales.



Otra de las ventajas que enumeró el economista del Banco Mundial fue que plataformas comerciales en línea "también nivelan el terreno entre pequeñas y grandes empresas que buscan acceder al mercado internacional". "Las transacciones internacionales por Internet benefician de gran manera a las pequeñas empresas, que suelen contratar un número relativamente mayor de trabajadores menos capacitados", señaló.



Si bien el informe hace foco en los empleos del futuro, la entidad no esquivó la necesidad de "los empleos del presente". El vicepresidente del Banco Mundial para la región aclaró "nuestros jóvenes tienen que estar listos para el mundo que se viene". "Necesitamos una rápida acción", instó a empresas y gobiernos.