Dirigentes, juristas e intelectuales exponen en la segunda audiencia sobre la despenalización del aborto

Dirigentes políticos, periodistas y abogados expondrán en la segunda audiencia del plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de despenalización del aborto, que provoca divisiones transversales en la mayoría de los bloques políticos.







El esquema de la reunión de las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal será similar a la que se realizó el martes, por lo que habrá una treintena de expositores a favor y en contra del proyecto para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.



A diferencia de lo que sucedió el martes, no está prevista una movilización de los adherentes a la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ni de las organizaciones agrupadas en 'Pro Vida', que rechazan la despenalización del aborto.



Para la segunda jornada coordinada por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), junto a los titulares de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) expondrán a la mañana los especialistas a favor de esta propuesta.



En el primer tramo, está previsto que expongan la escritora Claudia Piñeiro; Mabel Bianco, militante de FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer); el jurista Roberto Gargarella; Manuel Ochandio, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC); y Natalia Gerardhi, de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).



Además de la periodista Mariana Carbajal, el escritor y editor Alejandro Katz, Laura González Velasco, de Mumalá; Soledad Deza, abogada del caso Belén y representante de Católicas por el Derecho a Dedicir; las dirigentes María Rachid y Vanina Biasi; y el ex diputado nacional Claudio Lozano.



Por la tarde, y en contra del proyecto, expondrán el ex senador nacional Eduardo Menem, Alejandro Williams, del Centro de Bioética, Persona y Familia; Juan Esteban de Erquiaga, del Hospital Universitario Austral; María Inés Franck, Miguel Schiavone y Lenin de Janon Quevedo, de la UCA; y el abogado Máximo Fonrouge, entre otros.