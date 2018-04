Urtubey: "Tenemos que trabajar para la unificación del peronismo"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió a la intervención judicial al Partido Justicialista y opinó que "no se puede desconocer un fallo", al tiempo que llamó a "trabajar para unificar al peronismo".



En diálogo con el canal C5N, Urtubey afirmó: "No se puede desconocer un fallo judicial. Hoy la cabeza del PJ está en manos de una intervención". La mención es sobre el dirigente sindical Luis Barrionuevo, quien fue designado por la jueza María Servini para "normalizar" el partido.



"Hasta tanto debemos ver de qué manera podemos trabajar no solo para que el peronismo siga existiendo sino que sea una opción para la gente. El peronismo tiene que ser generar condiciones de futuro para los argentinos. Tenemos que trabajar para la unificación del peronismo. El peronismo tiene que ser una opción para lo que está pasando en la Argentina", sostuvo el mandatario provincial.



Asimismo, consultado sobre quiénes son los referentes peronistas y potenciales candidatos para la presidencial de 2019, Urtubey dijo que "no hay que obsesionarse con tanta anticipación" y que la cuestión "no se resuelve desde la lógica del personalismo".



"Si nos amontonamos todos con visiones diferentes, el resultado está cantado. Nos va a ir peor que antes. Si nos juntamos solo para ganar una elección, la gente nos va a castigar otra vez", expresó sobre los distintos espacios que, con sus propios matices, forman parte del ecosistema peronista.



Referido a la relación del sector más tradicional del PJ y el kirchnerismo, el gobernador aseguró que entre algunos "hay posiciones irreconciliables". Pero aclaró: "La gente nos va a acomodar, nosotros por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer".