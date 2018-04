El dólar opera estable a $ 20,47

El dólar opera estable este jueves a $ 20,47 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En la plaza paralela, en tanto, el blue opera sin cambios a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cedió ayer un centavo a $ 20,19.



Cabe recordar que la divisa minorista cayó cuatro centavos el miércoles una jornada después de que el Banco Central dejara sin cambios la tasa de política monetaria en 27,25%, al reconocer que la inflación núcleo seguirá en niveles "elevados" durante abril.



En tanto, la cotización para grandes jugadores del mercado mostró ayer un leve repunte al ascender apenas un centavo a $ 20,17, en otra rueda con moderado monto de negocios (apenas u$s 547,9 millones, un 17% menos que el martes).



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable ayer a un promedio del 25,5%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario cerraron en 26% a 7 días, en 26,4% a 56 días, y 25,7% a 161 días.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 350 millones, de los cuales más del 60% se negoció entre los plazos de abril y mayo $ 20,4190 y $ 20,7550, respectivamente. El plazo más largo fue septiembre, que terminó a $ 22,175. Los plazos operaron con leves bajas, ante la estabilidad del spot.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el miércoles u$s 68 millones a u$s 61.837 millones.