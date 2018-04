Tiene 3 años, es discapacitado, vive con su mamá y dos hermanos y necesita una casa

Se llama Jeremiah Brian Martínez, tiene tres años, es discapacitado, vive con su mamá y dos hermanos y necesita una vivienda.



Jeremiah padece Encefalopatía Crónica no Evolutiva (ECNA) y se atiende en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, en el barrio porteño de Barracas, pero su casa está en Florencio Varela. Su precaria casa es una casilla de madera levantada en un terreno prestado. "Además de ser un lugar frío y húmedo, cuando llueve se moja todo", describe el abogado Facundo Ferro, habitual defensor de pacientes electrodependientes.



El Certificado Único de Discapacidad no alcanza. Los innumerables problemas de salud que sufre Jeremiah se agravan por la insegura situación habitacional. Su madre, Johanna Lucía Villano, no solo lo cuida a él: Jeremiah tiene dos hermanos, uno de seis años y otro más chiquito de seis meses.



La médica pediátrica que lo trata Micaela Muras reveló que el niño es un paciente de "mediano riesgo", que "presentó varias internaciones por intercurrencias respiratorias" y tiene "dificultades en la deglución".



"Solicito ayuda a los fines de que la municipalidad de Florencio Varela, el Gobierno provincial o el Gobierno nacional intervengan. Están en situación extrema", alertó Ferro al divulgar el caso.



El letrado solicita públicamente un lugar donde Jeremiah, su mamá y sus hermanos puedan estar hasta que se resuelva su situación. "Tuvieron muchas promesas que hasta el momento no se han cumplido", lamentó.



El certificado de discapacitado emitido por la provincia de Buenos Aires y el certificado médico donde consta la enfermedad de Jeremiah.