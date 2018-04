Palazzo, tras anunciar huelga de 48 horas: "Si no mejoran la oferta vamos a seguir con los paros"

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que el gremio continuará con las medidas de fuerza si los banqueros no mejoran la oferta salarial, al ratificar el paro nacional de 48 horas del martes y miércoles próximo, al tiempo que sostuvo que la fragmentación de la CGT "es funcional al Gobierno".



"Si no mejoran la oferta vamos a seguir con los paros y las medidas de fuerza", manifestó el dirigente sindical y agregó que "mientras no aparezca la cláusula gatillo y saquen las tres cuotas no vamos a firmar nada".



La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional de 48 horas para el próximo martes y miércoles, en un nuevo capítulo del conflicto que sostienen por la falta de acuerdo paritario con las cámaras empresariales.



En diálogo con radio La Patriada, Palazzo dijo este jueves que "los trabajadores ya tuvimos bastante paciencia y todavía seguimos lejos de cerrar la paritaria".



La nueva medida de fuerza anunciada para la semana próxima se suma al paro nacional de 24 horas realizado por la Bancaria el viernes último, en demanda de "salarios justos y dignos" y del cumplimiento de acuerdos previamente firmados, como la aplicación de la cláusula gatillo de 2017.



El sindicato cuestionó que "la última propuesta formal de los bancos es un aumento en tres cuotas" y se quejó que las cámaras del sector "no quieren abonar la compensación que deben (enero) y reducen en un 50% la del Día del Bancario".



La última propuesta de ABA, Abappra, ABE y Adeba es un aumento de 15% sobre la remuneración "brutas normales y habituales", a pagar en forma escalonada : 7% al 1° de enero de 2018, 4% a partir del 1° de julio y 4% a partir del 1° de octubre, no acumulativos en base al salario de diciembre. Además, plantearon que el bono del bancario sea de $ 13.000 no remunerativo a pagar hasta el 6 de noviembre.