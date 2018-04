Revocan sobreseimiento de Moreno por presunta alteración de los índices del INDEC

La Cámara Federal porteña revocó el sobresemiento y procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y a las ex funcionarias del Indec Beatriz Paglieri y Ana María Edwin en la causa por manipulación de datos estadísticos en el organismo.



La sala II del Tribunal de Apelaciones anuló los sobreseimientos por "inexistencia de delito" con los que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había beneficiado a todos los acusados en la investigación abierta por hechos ocurridos en el 2007, según la resolución a la que accedió la agencia Télam.



Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron a Canicoba Corral que fije embargos a todos los acusados y retome la investigación para encaminarla a juicio oral.



La decisión recayó sobre Moreno como "autor por determinación" de los delitos; sobre las ex directoras Paglieri y Edwin, como autoras y sobre las ex funcionarias Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia, como partícipes necesarias.



Moreno, Paglieri, Avellaneda y Filia quedaron acusados de "violación de secreto, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica".



A Edwin, en tanto, se la procesó por "abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica".



"Habrá de coincidirse con el Ministerio Público Fiscal en cuanto afirma que las maniobras de adulteración verificadas sobre los datos e información en base a la cual habrían de elaborarse los índices en estudio se subsumen razonablemente en la figura de violación de registros y documentos", concluyeron los jueces al dar la razón al fiscal del caso, Carlos Stornelli.



Los jueces advirtieron que los índices manipulados fueron transformados en "inidóneos (sic) para el servicio público a cuyo fin se preservaban".



"Lo que aquí es objeto de reproche -independientemente de que se lo considere acreditado o no- es la introducción de cambios en la forma en que se venía realizando dicha medición, en contradicción a principios básicos y comunes a toda

metodología estadística conocida", cuestionaron los camaristas.



Esto tuvo como finalidad "la consecución de objetivos extraños a las finalidades y funciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec); todo ello de manera intempestiva, unilateral y prescindente de la práctica del organismo".



Durante la investigación se apuntó a determinar si Moreno, como secretario de Coordinación Técnica primero y de Comercio Interior después, ordenó la entrega de datos protegidos por el secreto estadístico del Indec y dispuso cambios en la elaboración del Indice de Precios al Consumidor (IPC)

El objetivo, según la acusación, era desplegar acciones específicas de control de precios y obtener mediciones de inflación más bajas.