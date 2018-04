La Justicia condenó a seis meses de prisión a ex ministro de Obras Públicas de La Pampa

La justicia de Santa Rosa condenó al ex ministro de Obras Públicas pampeano, Jorge Varela, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un año.



El tribunal de Audiencia de Santa Rosa encontró a Varela, ministro durante la gestión del ex gobernador Oscar Mario Jorge, "autor material y penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública", por la construcción del megaestadio, obra que quedó paralizada y sin terminar.



Los jueces Gastón Boulenaz, Carlos Besi y Andrés Olié sostuvieron que "al momento de asumir el ingeniero Varela en diciembre de 2011, la obra contratada por el estado provincial para la construcción de un estadio polideportivo en esa ciudad, se encontraba paralizada desde el 30 de diciembre de 2010; es decir que restaba un solo día antes de la expiración del plazo contractual previsto por ley 2516".



En los argumentos de la condena también se sostuvo que no se tomaron "medidas administrativas" para "activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la empresa Inarco S.A", la contratista.



El Poder Ejecutivo recién rescindió el contrato de obra pública con la contratista a través del decreto 343/15 de fecha 22 de julio de 2015, agregó.



"De modo que, de no haber omitido sus deberes normativos, (Varela) hubiera podido propiciar la rescisión contractual con culpa en la empresa, la que resultaba a octubre de 2012 inevitable, en razón de que no habiendo mediado posibilidad fáctica de ampliar los plazos, sólo restaba un día para la expiración del plazo contractual", agregaron los magistrados.



Así, el tribunal dio por probado que el imputado cometió el delito de violación de los deberes de funcionario público.