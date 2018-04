Los mercados europeos celebran cambios de Trump por TPP y Siria

Las principales bolsas europeas abrieron al alza tras las declaraciones sobre la posible vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la reducción de la tensión sobre Siria.



El FTSE-100 de la Bolsa de Londres opera con una suba marginal de 0,02%), mientras el DAX de Fráncfort lo hace 0,75%, el CAC-40 de París 0,6%, y en Madrid, el Ibex-35 seguía la tendencia alcista con una ganancia de 0,9%.



• Asia



El índice japonés Nikkei subió después de que la insinuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que un ataque militar en Siria podría no ser inminente respaldó la confianza de los inversores, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses ayudó a las acciones financieras.



El promedio referencial Nikkei ganó un 0,6 por ciento, a 21.778,74 puntos. Para la semana, el indicador sumó un 1 por ciento, su tercera semana consecutiva de avances.



Trump afirmó en un tuit el jueves que un eventual ataque en Siria "podría ser muy pronto o no tan pronto", lo que alivió temores a una confrontación con Rusia.



Las acciones financieras destacaron gracias al avance de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Mitsubishi UFJ Financial Group trepó un 2,5 por ciento y la aseguradora T&D Holdings mejoró un 2 por ciento.



Los fabricantes de componentes electrónicos y de equipos de semiconductores también avanzaron, con una subida del 3,3 por ciento de TDK Corp, del 2,1 por ciento de Advantest Corp y del 3,7 por ciento en el caso de Alps Electric.



El índice general Topix mejoró un 0,6 por ciento, a 1.729,36 puntos.