El dólar opera estable a $ 20,48

El dólar cotiza sin cambios con respecto al cierre de ayer, y se vende en bancos y casas de cambio de la city porteña a $ 20,48, según el promedio de ámbito.com.



Ayer, sin la presencia de BCRA, y con un cierto despegue de la demanda, el dólar cerró con una leve alza de un centavo más que el miércoles.



Fue impulsado por la divisa mayorista, que ascendió cuatro centavos y superó el techo implícito de $ 20,21, su máximo en tres semanas, ante una demanda por cobertura más intensa por parte de bancos, muchos de los cuales, además, compraron la divisa para el pago de sus obligaciones y giros al exterior. Todo en un contexto marcado por la cautela externa ante las tensiones de EEUU con Rusia y China, comentaron en el mercado.



Ante este panorama, el volumen operado en el mercado de cambios aumentó un 24% a u$s 679 millones.



Vale resaltar que también hubo poca oferta de exportadores cerealeros - el miércoles no llegaron a u$s 70 millones - y coincidió con el poco ingreso de inversores, que colocaron sus pesos en tasas de interés en distintos activos.



"Era lógico, después de los movimientos de ingresos de dólares para hacerse de pesos de los dos días anteriores, que la demanda superara la oferta y dentro del rango permitido por el ente regulador para no intervenir, ni perjudicar a los compradores", dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



La ausencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones pareció confirmar que este nivel alcanzado por el tipo de cambio no es incómodo para la autoridad de control, evaluaron desde PR Corredores de Cambio.



Más allá del reacomodamiento alcista del mayorista, el BCRA parecería haber convencido a muchos operadores de la calma a corto plazo, lo que reactiva en simultáneo la demanda y las emisiones en pesos, indicó el economista Gustavo Ber.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 26,5%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario cerraron al plazo de 6 días a 26,4%, y a 188 días se ubicó en el 25,25%.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 280 millones, de los cuales más del 40 % se negoció en abril a $ 20,449, a una tasa de 23,98%. El plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,13 a una tasa del 21,03%. Los plazos operaron con alzas de más de dos centavos, ante la suba final del spot.



En la plaza paralela, en tanto, el blue cerró sin cambios a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" mantuvo estable a $ 20,19.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 11 millones a u$s 61.829 millones.