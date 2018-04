Tras conocer la inflación trimestral, docentes porteños y bonaerenses exigen llamado a paritarias

Luego de conocer que la inflación de los primeros tres meses del año cubre la meta anual del 15% proyectada por el Gobierno nacional, los docentes porteños y bonaerenses volvieron a reclamar que los convoquen a nuevas rondas paritarias para discutir los incrementos salariales del 2018.



La Unión de Trabajadores de la Educación que lidera Eduardo López pidió formalmente al Ministerio de Educación de la Ciudad que instrumente la "revisión" del salario, luego de conocer que el costo de vida de los capitalinos subió 2,1% en marzo, impulsado por los incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, educación, prendas de vestir y calzado y transporte. Con ese 2,1%, el IPCBA del primer trimestre del año acumuló un aumento del 6,5%, mientras que durante los últimos 12 meses alcanzó 25,4%. El INDEC informó que en tres meses los precios subieron 6,7%.



"Una vez más el índice inflacionario difiere del previsto por el Gobierno y se acerca al que previmos desde la UTE al plantear nuestras demandas salariales", sostuvieron los gremialistas a través de un comunicado de prensa. "Tal como ocurrió en 2016 y 2017 el Poder Ejecutivo calcula para este año porcentajes de inflación muy por debajo de los incrementos de la economía real, lo cual termina deteriorando el poder adquisitivo", agregaron.



En esa línea, alertaron que la situación de 2018 "amenaza ser más grave ya que, a sólo un mes de haber clausurado por decreto el incremento salarial para todo el año, el 8% aplicable al primer tramo ya comienza a ser superado por la inflación real".



El primero de abril pasado la gestión de Horacio Rodríguez Larreta otorgó a todos los estatales de la Ciudad una recomposición del 8%, sobre un total previsto de 12%. La segunda cuota de 4% de pagará desde agosto. En medio del conflicto con los maestros y tras los paros, el jefe de Gobierno les ofreció 15% en tres cuotas y cláusula de revisión en septiembre, pero también se lo rechazaron.



"La única forma de subsanar esta rebaja del salario real es convocando inmediatamente a la Mesa Salarial para recuperar en mayo el salario perdido y establecer una nueva pauta salarial acorde a las estimaciones inflacionarias del orden de los 25%", enfatizaron desde UTE.



En la Provincia el panorama es similar. El secretario general de la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), Miguel Díaz, aseguró que se sienten "decepcionados" por la falta de convocatoria del Gobierno de María Eugenia Vidal a la paritaria. "En la última reunión se dijo que habría una nueva y estamos a la espera", se lamentó al gremialista.



"Ellos deben estar tranquilos, pero la gente no está tranquila porque no alcanza para vivir", opinó Díaz en diálogos con radio Provincia, y agregó que seguirán "luchando porque la sangre llegó al río".



En la sexta oferta salarial concretada por la administración de Vidal, la Provincia mantuvo la propuesta del 15% en tres tramos: 7% el primer cuatrimestre, a enero y dos tramos de 4% a percibir en mayo y septiembre próximos.



Además, reiteró la oferta de sumar un reconocimiento de $ 6.000 en concepto de presentismo, y $ 3.000 por capacitación, y agregó el pago de una suma anual de $ 2.520 por material didáctico. No obstante, los principales gremios del Frente de Unidad Docente rechazaron la propuesta y, por estas horas, definen las medidas a adoptar. Al igual que Larreta en la Ciudad, Vidal ya pagó este mes un anticipo a cuenta del 5%.