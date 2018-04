Espert: "Olvídense de la meta de inflación, ya no tiene relevancia"

El economista José Luis Espert estimó que la inflación del año estará en torno al 22%, y luego de que el INDEC informara que el registro de marzo fue de 2,3% -con un acumulado en el año de 6,7%- la meta del Gobierno "ya no tiene relevancia".



"La meta es del 15% este año, pero no va a ser muy diferente de 22%. Olvídense de la meta de inflación, no tiene ninguna relevancia. Han puesto un número", afirmó Espert en diálogo con radio Provincia. Y profundizó: "La inflación ya acumuló más de 6% en el primer trimestre y abril viene complicado".



Además, Espero consideró que la inflación "de Cristina era más o menos la misma pero estaba muy distribuida, la diferencia es que esta está muy concentrada".