Revelan que Dujovne blanqueó $ 20 millones antes de asumir como ministro

Un ministro del equipo económico del Gobierno vuelve a estar en el centro de la escena por su actividad antes de llegar al Palacio de Hacienda. A la polémica desatada en las últimas semanas por el rol de Luis Caputo en sociedades offshore, ahora se le suma el ministro Nicolás Dujovne, quien está señalado de haber blanqueado nada menos que $ 20 millones en el último sinceramiento fiscal llevado adelante por la AFIP.



En su edición de esta semana, la revista Noticias reveló que el titular de la cartera de Hacienda ingresó al programa de blanqueo de capitales antes de ser nombrado por el presidente Mauricio Macri como reemplazante de Alfonso Prat Gay en enero de 2017.



De acuerdo con la investigación periodística, Dujovne habría blanqueado los $ 20 millones a través de una empresa llamada "Florentine Global". El monto blanqueado por el ahora ministro podría haber provenido de la evasión fiscal. Vale recordar que el delito de evasión impositiva prevé una pena de entre dos y cinco años de prisión.



Por lo pronto, desde el entorno del ministro decidieron hacer silenzio stampa y anticiparon que no opinarán del tema porque la información es parte del secreto fiscal. Sin embargo, allegados a Dujovne dejaron trascender que la filtración proviene "de una banda delictiva que está siendo investigada por la Justicia".



Como era de esperarse, una vez que la información vio la luz no tardaron en llegar las críticas para el ministro de Hacienda. Desde el kirchnerismo salieron con los tapones de punta a pedir una interpelación en el Congreso para Dujovne.



"Es un escándalo más en materia de ética pública", lanzó el diputado por Unidad Ciudadana Agustín Rossi. En diálogo con Radio 10, el santafesino cuestionó a los ministros: "Casi todo el Gabinete está vinculado a cuentas offshore y cuentas en el exterior, y ahora sale que el ministro de Hacienda evadió y blanqueó; es decir que trampeó a la Argentina".



Lo cierto es que no es una novedad que el ministro Dujvone, tiene la mayor parte de su patrimonio en el exterior. Según su última declaración jurada, el funcionario posee $ 74 millones fuera del país. Ahora es acusado de haber blanqueado con el sinceramiento fiscal unos $ 20 millones, antes de ser nombrado en el cargo.