Larreta sobre los patrimonios de los ministros: "Se explicó lo que merecía ser explicado"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que"se ha explicado lo que merecía ser explicado" acerca de la situación patrimonial de los ministros del Ejecutivo nacional.



"Todos los que hacen denuncias son de la oposición", dijo Rodríguez Larreta luego que el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anticipara que pedirá la interpelación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el Congreso a fin de que explique un supuesto blanqueo de más de 20 millones de pesos que habría sido realizado poco antes de asumir.



Al ser consultado sobre si existe una manera 'desprolija' en la presentación patrimonial de algunos ministros, Larreta respondió que "se ha explicado lo que merecía ser explicado".



"Lo de Dujovne no lo leí, pero cada caso ha sido aclarado", dijo Larreta y recordó que el ministro de Finanzas, Luis "Caputo ha explicado mil veces a todos, a los que quisieron oír, otros, los que prefirieron hacer escándalo, no", en referencia a los diputados kirchneristas con los que la semana pasada mantuvo un cruce verbal en el Congreso.



"Caputo estuvo cuatro horas contestando preguntas (en el Congreso). Fue larguísimo, dio la cara, explicó todo, cada detalle, así que yo confío totalmente en él", concluyó.



En declaraciones a radio Nacional, Larreta calificó al presidente Mauricio Macri como "uno de los líderes más importantes de la región" en el marco de la participación que tendrá el mandatarioen la VIII Cumbre de las Américas que se realiza en Lima.



"El Presidente no sólo es uno de los líderes más importantes (de la región) sino que es el que mejor imagen tiene. Viene liderando un proceso de cambio muy profundo para salir del populismo sino terminábamos como Venezuela. Eso se lo reconoce la región, sin duda", afirmó.