Macri pidió que se dé tiempo a la Justicia para investigar a Fellner

El presidente Mauricio Macri pidió que se le dé a la Justicia "tiempo para terminar la investigación" sobre el exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien este sábado fue liberado, y agregó que si "fue responsable sea condenado y cumpla prisión efectiva, como cualquier ciudadano y, si es inocente, que sea absuelto".



Macri fue consultado en Lima, Perú, sobre la situación de Fellner, quien recuperó su libertad por decisión del juez Isidoro Cruz, quien había resuelto su detención el pasado miércoles en la causa en que se investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales en la provincia norteña.



En diálogo con periodistas argentinos, poco antes de emprender su regreso a Buenos Aires, Macri dijo: "Leí justo la noticia de que el juez se amparaba en que hubo un conflicto con los fiscales. La Justicia es un poder independiente. Yo no puedo andar interviniendo, me sorprende que a veces algunos de los que reclaman una mejora institucional después te piden una intervención del Poder Ejecutivo en temas que no le corresponde".



"Démosle a la Justicia el tiempo de terminar la investigación", pidió el Presidente y admitió que "el tema de la sensibilidad de privarle la libertad a alguien porque puede estar entorpeciendo la investigación, o hay riesgo de fuga, es algo que está a criterio del juez y es un tema muy delicado".



"Nosotros tenemos que velar porque los temas tengan decisiones de fondo, y en un tiempo razonable. Por eso también la reforma del Código Procesal Penal es importante porque hoy hay tantas apelaciones que no se termina nunca; tenemos casos en que 15 o 20 años después recién hay condenas definitivas".



Luego, cuando se le preguntó sobre los cuestionamientos de la diputada Elisa Carrió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, respondió: "Es entre ellos. Yo no participo y me alegra que no me hayan invitado", respondió entre risas.



Y sobre un sector del radicalismo, que reclama más participación en las decisiones del Gobierno, dijo: "Me alegra que tengan actitud y vocación de participar, pero creo que tienen una altísima participación. Son presidentes de ambos bloques (diputados y senadores) del Congreso. Tienen varios ministros y secretarios. Creo que tenemos un equipo que funciona y tenemos un diálogo permanente".