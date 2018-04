Ricciardo, el héroe inesperado en China

Se esperaba un duelo entre Ferrari-Mercedes, pero se vivió una victoria inesperada de Red Bull en el Gran Premio de Fórmula 1 de China, gracias a un recital de sobrepasos del australiano Daniel Ricciardo, que pone emoción al Mundial.



Los favoritos Lewis Hamilton (Mercedes), con problemas todo el fin de semana, y Sebastian Vettel (Ferrari), que sufrió un choque del holandés Max Verstappen (Red Bull), sólo fueron 4º y 8º respectivamente.



Así pues, el británico queda a 10 puntos del alemán, que sigue liderando el Mundial, mientras que Mercedes pasó al frente de la clasificación de constructores con un punto más que Ferrari.



Una tercera victoria consecutiva de Vettel habría dado un golpe al Mundial. En efecto, desde 1950, ningún piloto que ganase en las tres primeras carreras perdió al final el título.



Pero, en pos de la emoción, ni la actuación del alemán, ni la estrategia, ni la suerte estaban este domingo de lado de la "Scuderia".



El cuádruple campeón del mundo alemán vio al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) adelantándose en el paso por boxes, y a Verstappen golpearlo en la vuelta 43.



"Tuve suerte de terminar la carrera. Después de un choque como el que tuve, creo que podría incluso haberme detenido ahí", declaró Vettel.



La penalización de 10 segundos al joven holandés permitió a Hamilton ser cuarto, lo que se consideró como un mal menor en Mercedes.



"Debo recuperar mi nivel habitual porque sigo perdiendo buenos puntos", se lamentó por su parte Hamilton.



"Las Flechas de Plata", que aspiraban a todo en un circuito en el que cuentan con el récord de victorias, se volvieron a conformar con "limitar los daños".



Al igual que en Barhéin el pasado fin de semana, Bottas remontó del tercer puesto en parrilla al segundo en meta, por delante de su compatriota Kimi RTMikkönen (Ferrari).



Esta tercera carrera de 2018 demostró que era precipitado enterrar a Red Bull pese a su mal inicio de Mundial. Y es que cuando su motor Renault no le abandona, como ocurrió en Barhéin, es una fuerza a tener en cuenta.



La escudería Red Bull se aseguró el triunfo al aprovechar el ingreso del auto de seguridad en la vuelta 31, tras un choque entre los dos monoplazas de la escudería Toro Rosso, para proceder a un segundo cambio de neumáticos.



En el momento del cambio, Ricciardo se encontraba sexto, pero los nuevos neumáticos le permitieron escalar posiciones hasta alcanzar la punta de la carrera.



Ricciardo se benefició además del percance de Vettel, cuyo auto tocó con el del holandés Verstappen (Red Bull) en la vuelta 43.



Ricciardo confirmó en Shanghái su estilo combativo ya que sus seis victorias de Fórmula 1 fueron siempre desde atrás y sin salir de la primera fila de la parrilla.



Se trata de una victoria inesperada para el piloto de 28 años, tanto más cuanto que durante las sesiones de clasificación había tenido que cambiar el motor de su monoplaza.



"Yo no gano carreras aburridas. Mis victorias son más bien divertidas", bromeó Ricciardo ante la prensa. "Este deporte es loco, hace una semana estaba fuera de carrera después de dos vueltas. Estaba frustrado debido a todas las variables incontrolables que entran en juego en este deporte", recordó.



El español Fernando Alonso (McLaren-Renault) terminó séptimo luego de un gran adelantamiento a Vettel en la última vuelta, y su compatriota Carlos Sainz Jr. (Renault) noveno.



"Hemos tenido buenas batallas con Haas y Ferrari, aunque esta última no ha sido muy justa porque Sebastian (Vettel) tenía el coche dañado y estaba sufriendo en las curvas. Lo alcanzamos y se nos abrió el hueco en una curva y hemos ido por el", explicó Alonso.



El mexicano Sergio Pérez fue duodécimo, por detrás de su compañero en Force India, el francés Esteban Ocon.



La F1 volverá el 29 de abril, en Bakú (Azerbaiyán), escenario de una carrera loca el año pasado, con una gran tensión en pista entre Vettel y Hamilton y un triunfo de Ricciardo. El Mundial está más que vivo.