Subtes: comienza una semana cargada de protestas y medidas de fuerza

Los trabajadores del subte y premetro comenzarán mañana un plan de lucha en todas las líneas del servicio en rechazo al acuerdo paritario firmado la semana pasada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en representación de la actividad, mientras que la empresa adelantó que pedirá la intervención de la cartera laboral porteña y aplicará sanciones.



Las protestas comenzarán de 7 a 9 con la apertura matinal de los molinetes en la Estación San Pedrito de la línea A y continuará el martes con una huelga entre las 5 y las 7.30, anunció el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli.



Además, los metrodelegados informaron que el miércoles se abrirán molinetes en la Estación jJuan Manuel de Rosas de la línea B de 7 a 9; jueves y habrá un paro en ese ramal el jueves de 5:30 a 7:30



Por su parte, Metrovias informó en un comunicado que realizará "la denuncia ante las autoridades laboral para su inmediata intervención" y adelantó que "aplicará las sanciones correspondiente".



Además recordó que "la negociación salarial se ha desarrollado en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo porteña, en la cual se alcanzó un acuerdo que fue rubricado por las partes intervinientes", en relación al convenio firmado por la UTA, que tiene la representación legal para representar a los trabajadores del Subte, lo cual es rechazado por los metrodelegados.



La empresa agregó que "si bien las medidas anunciadas no afectarían el normal funcionamiento del servicio de Subte y Premetro, ante cualquier duda sugerimos a nuestros usuarios que consulten con Centro de Atención al Usuario: 0800-555-1616 | 4555-1616; www.metrovias.com.ar; los carteles electrónicos ubicados en los accesos de las estaciones de Subte y a través de Twitter: @Metrovias



El jefe de la UTA y secretario de Vivienda y Turismo de la CGT, Roberto Fernández, acordó el jueves con el ministro de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Ezequiel Jarvis, un aumento salarial anual del 15,02 por ciento en tres tramos en representación de la totalidad de los trabajadores de subterráneos, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que derogó la personería gremial que ostentaba la Agtsyp.



"La intención no es afectar al usuario sino provocar que los funcionarios recapaciten. Fernández y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich deben saber que los trabajadores de la Agtsyp no están dispuestos a que les reduzcan el salario", dijo Pianelli respecto al acuerdo firmado sin su participación.



El acuerdo firmado por Fernández y Jarvis dispone un aumento del 15,02 por ciento en tres cuotas, a aplicarse un 5,7 por ciento entre marzo y julio, otro 5,7 desde agosto a noviembre y un 3,8 por ciento entre diciembre de este año y marzo de 2018.



El convenio, que se aplica desde febrero, incluyó la cláusula de revisión para septiembre próximo y el pago de otro 3,5 por ciento en mayo por la cláusula gatillo de 2017.