Niño contrajo meningitis y denunciaron a sus padres por no vacunarlo

Los padres de un bebé de cuatro meses que está internado en El Bolsón con un cuadro de meningitis fueron denunciados porque no había recibido la dosis contra el neumococo, como establece el calendario nacional de vacunación, informaron autoridades sanitarias de Río Negro.



El bebé, que nació en un parto domiciliario en el paraje Maillín Ahogado, a unos 15 kilómetros de El Bolsón, está internado hace una semana y el director del hospital, Oscar Panomarenko, dijo a medios rionegrinos que según diagnósticos médicos presentaba "un cuadro de meningitis" que podría derivar en "consecuencias neurológicas de por vida".



El profesional señaló que en esa localidad cordillerana del departamento Bariloche, que tiene menos de un centenar de habitantes, "hay antecedentes de partos domiciliarios y de niños indocumentados" aunque en el hospital, a escasos kilómetros, hay una oficina del Registro Civil.



Panomarenko mencionó asimismo el caso de "un niño de tres meses fallecido, también por falta de controles y tras un parto domiciliario".



La imputación a los padres y responsables por la situación del bebé son por "ejercicio ilegal de la medicina, clandestinidad, irresponsabilidad y vulneración de los derechos del niño" por las condiciones del alumbramiento y porque no recibió la vacuna a los dos meses del nacimiento.



El miércoles último allanaron el lugar donde nació "para constatar las condiciones de falta de asepsia y otros indicativos que afectaron al parto normal", publicó el diario Río Negro.



El ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, calificó el hecho como "grave" y señaló que aguardan el resultado de las acciones judiciales, mientras los médicos atienden al bebé y evalúan "las consecuencias que tendrá en su salud".



Zgaib sostuvo que un domicilio particular no puede "estar habilitado de ninguna forma" para atender un parto, que requiere de médicos por razones de "seguridad para el recién nacido y para la madre".



Además, "la falta de vacunación se contrapone con las políticas de salud del país y prácticamente del mundo, donde la prevención es el principal factor para disminuir la mortalidad infantil", apuntó el funcionario.