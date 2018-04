Caputo: "Vemos mucho interés por invertir tanto a nivel local como extranjero"

Esta semana el Gobierno espera poder mostrar que realmente hay interés de invertir en la Argentina. Este viernes se llevará a cabo la apertura de los sobres con las ofertas para 6 corredores viales en todo el país y que podría representar una inversión superior a los u$s 5.500 millones. Las propuestas privadas se enmarcaran a través de una de las apuestas fuertes de la administración de Cambiemos, el PPP (Programas Público Privados).



Las obras a licitar son 6 corredores viales en todo el país (las rutas y autopistas: 3,5,8,9,34 y 7) y ya se sabe que las principales constructoras argentinas manifestaron su interés como, por ejemplo, las empresas Benito Roggio, José Cartellone, Esuco, Techint, Chediak y Panedile.



"Vemos mucho interés por invertir tanto a nivel local como extranjero", dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, a ámbito.com . Cabe señalar que la cartera de Finanzas es la que comanda con otras áreas el tema de los PPP. Aunque no será el Estado el que financie la obra sino los particulares y el retorno de su inversión vendrá de la mano de la explotación o los negocios colaterales que puedan montarse.



En el Gobierno están convencidos de que este sistema de PPP es casi la única herramienta para poder aggiornar y ampliar la obsoleta infraestructura del país.



Las demoras en la implementación se debieron, entre otras razones, a que en un primer momento la obra pública con este sistema parecía que iba a ser más cara que con el esquema tradicional (donde el Estado adjudica la obra y va pagando a medida que avanza), en cambio con los PPP es el privado que se debe ocupar del financiamiento. El Gobierno tuvo que ofrecer condiciones más favorables para despertar el interés empresario.



Sin embargo, Caputo no duda en afirmar que el sistema de PPP es "la forma más barata, segura, eficaz y transparente de desarrollar infraestructura".



Según comentan en la Casa Rosada, estiman que habrá numerosos consorcios tanto locales como extranjeros que se presentarán. "Incluso creemos que más de un inversor ofertará por más de una obra", aclara Caputo.



También ha despertado interés entre los empresarios la obra de la Red de Expresos Regionales que interconectará las 6 líneas metropolitanas de trenes evitando la necesidad de trasbordos para quienes tienen como destino el área central de la Ciudad o desean viajar entre los distintos municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).



"Esta obra le permitirá a la gente poder viajar menos horas por día. Apunta a mejorar la calidad de vida de quienes usan el transporte público", explica Caputo.



El entusiasmo oficial se explica no solo por la señal de interés inversor en obras en Argentina sino también porque este tipo de obras son dinamizadoras de la economía con la consiguiente demanda de empleo. Se estima que el monto destinado a estas obras casi duplica los fondos previstos por Vialidad Nacional para el 2018.



Donde no queda muy claro aún es de cuánto será el ahorro en costos de la obra pública. Algunos estiman que podrá ubicarse en torno a un 20% menos, pero lo cierto es que de no implementarse el sistema de PPP, "no podríamos hacer mucha obra pública", reconocen en los pasillos de la Casa Rosada.



El propio titular de la cartera de Finanzas admite que "ya existen 60 proyectos identificados por alrededor de u$s 30.000 millones, que este año van a estar agregando a lo que hemos presupuestado en infraestructura en 1,5% del Producto", indicó Caputo.



Aunque con prudencia por el momento se habla que hacia fin de año pueda haber compromisos por más de u$s22.000 millones para distintos proyectos que incluyen obras energéticas, hospitales y cárceles.