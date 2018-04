Bolsas de Europa operan con leves alzas, insensibles a conflicto en Siria

Las principales bolsas europeas abrieron con leves alzas, insensible al ataque de las potencias occidentales contra Siria.



Los mercados comienzan la semana con suaves avances con los inversores atentos a las tensiones geopolíticas tras el bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido sobre Siria. Hoy se espera que Estados Unidos anuncie las nuevas sanciones que prepara contra Rusia por su apoyo al régimen de Al Asad, aunque los mercados descuentan que no se va a producir una escalada militar inmediata.



Durante toda la semana la atención se centrará en la temporada de resultados empresariales, mientras que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tanto preocupaba a los inversores en las últimas semanas, ha pasado a un segundo plano.



• Tokio



Las acciones japonesas anotaron modestas ganancias el lunes, luego de que los inversores percibieron los ataques a Siria liderados por Estados Unidos como un hecho aislado, aunque de todas formas se mostraron preocupados por la posibilidad de una guerra arancelaria a gran escala.



"Asumiendo que fue un ataque aislado y que no habrá más bombardeos, creo que la reacción del mercado en Tokio será limitada. Estuvo dentro de las expectativas y creo que el mercado ya lo ha incorporado", dijo Itsuo Toshima, analista de operaciones en bolsa de la firma Toshima & Associates.



Al final de la sesión, el índice Nikkei ganó 0,3% a 21.836 puntos, mientras que el referencial Topix ascendió un 0,4% a 1.736,22 puntos.



Los inversores se volcaron a las acciones de menor riesgo y a papeles orientados al consumo interno, que lideraron las alzas del lunes en Tokio, ya que no están del todo convencidos de que sea posible evitar una guerra arancelaria ante la riña entre Estados Unidos y China.



Las acciones vinculadas a farmacéuticas subieron un 2,1%, mientras que el sector minorista sumó un 1,1%.