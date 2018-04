Colectiveros mantienen paro por crimen de un chofer: buscan testigos

Los investigadores del crimen de Leandro Miguel Alcaraz (26), el colectivero asesinado a balazos por dos delincuentes en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, buscaban hoy a testigos que presenciaron el hecho para que aporten datos que permitan identificar a los homicidas, informaron fuentes judiciales.



Los pesquisas intentaban hallar a algunos de los pasajeros que se encontraban dentro del interno 103 de la línea 602 en el momento en el que fue asesinado Alcaraz cerca de las 18 de ayer por dos jóvenes que subieron al colectivo y que discutieron con el chofer porque no tenían la tarjeta SUBE para pagar el viaje.



El fiscal José Luis Maroto, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, investiga además si los delincuentes que mataron al chofer asaltaron después del crimen a dos chicas a quienes les robaron su teléfono celular.



De todas formas, esas supuestas víctimas no realizaron denuncia del robo de sus celulares, por lo que tampoco pudieron ser entrevistadas por los investigadores policiales para intentar establecer si los ladrones son los mismos que mataron al chofer.



El homicidio de Alcaraz ocurrió alrededor de las 18 de ayer a la altura de la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, cuando dos pasajeros subieron y comenzaron a discutir con el chofer ya que no tenían la tarjeta SUBE para abonar el viaje.



A pesar de ello, Alcaraz los trasladó hasta las calles Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, donde los dos pasajeros descendieron del colectivo y sin mediar palabra dispararon contra el chofer, tras lo cual, escaparon a la carrera, dijeron los informantes.



Según las fuentes, otro de los pasajeros, al ver que Alcaraz se encontraba malherido, tomó el volante de la unidad y condujo hasta el Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde la víctima ingresó fallecida por un balazo en el cráneo y otro en el tórax.



Un vocero consultado explicó a Télam que no se descarta que los dos homicidas hayan estado alcoholizados al momento del hecho.



La línea 620, de la empresa Nueva Ideal S.A., une la localidad de Lomas del Mirador con el kilómetro 47.7 de la ruta 3 y, a raíz del homicidio, hoy se realiza un paro de colectivos en toda la zona oeste del conurbano.



Los choferes cortaron hasta el mediodía el tránsito en avenida General Paz y Alberdi, en el barrio porteño de Mataderos, para reclamar mayores medidas de seguridad, y afectaba la circulación vehicular a la altura de Provincias Unidas, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.



Por otro parte, se mantiene hasta la medianoche el paro por 24 horas resuelto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las líneas que corren por la distintas zonas del gran Buenos Aires: 205, 216, 218, 236, 238, 242, 244, 253, 269, 284, 288, 297, 298, 302, 303, 311, 312, 317, 321, 322, 325, 327, 329, 338, 378, 382, 390, 406, 422, 441, 443, 461, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 620, 622, 624, 628, 630, 634, 635 y línea 203 con servicio limitado entre Moreno y San Miguel.



Además se adhirieron al reclamo distintas líneas que hacen parte sus recorridos en Capital Federal: 1, 2, 4, 8, 46, 49, 53, 55, 56, 57, 63, 80, 86, 88, 91, 96, 97, 103, 113, 123, 126, 136, 153, 155, 162, 166, 172. 174, 180, 185 y 193.



También se sumaron a la protesta empleados de La Nueva Metropol con sus líneas 136, 163, 182, 322, 237, 503 Merlo, 326, 327, 392.