El dólar abre la semana estable a $ 20,51 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Sin la intervención del Banco Central durante toda la semana pasada, el billete cerró estable tras subir cuatro centavos el viernes.



De esta manera, la autoridad monetaria sólo acumula ventas por u$s 388 millones en abril, luego de haber intervenido con más de u$s 2.000 durante marzo.



En la plaza paralela, en tanto, el blue subió seis centavos la semana pasada a $ 20,70, luego de cerrar estable en la rueda, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió en el día dos centavos a $ 20,21 (en la semana cedió cuatro cnmtavos).



En el Mercado Libre y Único de Cambio (MULC) la divisa avanzó dos centavos en la semana a $ 20,22, tras registrar una ínfima alza de un centavo en esta rueda, en un escenario signado por una paridad entre la oferta y la demanda genuinas.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 213 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para lunes y el martes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 5 días a 26,20% TNA y la de 159 días al 25,50% TNA.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se negociaron u$s 130 millones, más del 50% se operó en abril a $ 20,425 a una tasa de 21,77% TNA. El plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,115 a una tasa del 20,71% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 189 millones a u$s 61.643 millones.