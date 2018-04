Vélez empató con San Lorenzo y decretó el descenso de Chacarita

Vélez Sarsfield igualó con San Lorenzo 2 a 2, por la 23ª fecha de la Superliga, salvó la categoría y condenó a Chacarita Juniors a jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional.



Mauro Zárate (29m.PT) abrió el marcador para Vélez, San Lorenzo lo dio vuelta con goles de Nahuel Barrios (24m.ST) y Nicolás Reniero (34m.ST), y Matías Vargas (43m.ST) puso el empate definitivo.



El partido se jugó en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, y fue arbitrado por Fernando Espinoza.



En un inicio de ida y vuelta la primera jugada de peligro fue para Vélez, con un centro desde la izquierda de Nicolás Domínguez parta el cabezazo de Zárate por arriba del travesaño.



San Lorenzo respondió con un centro de Franco Moyano por la izquierda que no llegaron a interceptar Nicolás Blandi ni Paulo Díaz.



Vélez buscó progresar por izquierda, con Francisco Ortega y Matías Vargas, aunque este estuvo bien controlado por Díaz, y la movilidad de Zárate; en tanto que San Lorenzo intentó el contraataque con Nahuel Barrios y Robert Piris Da Motta, y con Gabriel Gudiño por derecha.



No obstante fue mejor el local, que llegó con un tiro de esquina por la izquierda de Zárate que no pudo llegar a cabecear Vargas, sin marca, y con una media vuelta de Rodrigo Salinas que atajó Nicolás Navarro.



Hasta que a los 29 Vargas asistió a Zárate, quien le ganó en la marca a Díaz y definió con un zurdazo.







Poco antes del final el propio Zárate habilitó a Ortega y el centro de este fue conectado por Salinas de 'media chilena' pero el envío fue rechazado con esfuerzo por Navarro.



En el complemento salió mejor San Lorenzo, que lo tuvo al minuto con un cabezazo de Marcos Senesi apenas desviado, con una media vuelta de Blandi que atajó César Rigamonti en dos tiempos, con un cabezazo de Gudiño en el travesaño y con un remate de Barrios en el palo.



La insistencia tuvo su premio: a los 24 Barrios aprovechó un error de Rigamonti y tras un centro bajo de Botta y definió sin oposición.



Y a los 34 San Lorenzo lo dio vuelta con un remate cruzado el ingresado Reniero, pese al esfuerzo de Rigamonti, que alcanzó a tocar la pelota pero no pudo torcer del todo la trayectoria.