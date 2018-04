Newell's terminó con el sueño de Talleres

Newell´s bajó a Talleres de la lucha por el título. (Foto Club Atlético Newell´s Old Boys).

Newell's Old Boys venció 2 a 1 a Talleres, de Córdoba, en un buen partido jugado en el Estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la 23ª fecha de la Superliga, con goles de los mediocampistas Víctor Figueroa, en el comienzo, y de Jerónimo Cacciabué, que debutaba, en el final.



En tanto el delantero Santiago Silva, ex Newell's, había empatado de penal en el final del primer tiempo.



Apenas habían jugado dos minutos cuando un pelotazo largo de Joaquín Varela fue bien capitalizado por el portugués Luis Leal, quien tocó por izquierda con Figueroa y este con Leonel Ferroni, quien metió un buen centro atrás para el propio Figueroa, que la clavó en el ángulo superior izquierdo del arco de Guido Herrera con un suave toque de derecha.



Talleres fue en esa etapa un concierto de yerros defensivos, al extremo que Newell's se perdió el segundo en tres mano a mano de Leal, que la tiró afuera, y de Alexis Rodríguez y Héctor Fértoli, salvados providencialmente por el arquero Herrera, la figura del partido.



El equipo visitante jugó tan mal en ese primer tiempo que recién pateó al arco a los 39 minutos con un zurdazo de Juan Ramírez a las manos de Nelson Ibáñez, pero en la segunda llegada Silva la peinó para la entrada de Aldo Araujo por la derecha del área, quien fue tomado por Ferroni, en un penal que el propio uruguayo cambió por gol a los 42.







Pero el complemento fue ya otro partido, porque Talleres recuperó la memoria y jugó bien con la pelota y atacó por los costados, pero casi no llegó con peligro.



Hasta que los 38 el debutante Cacciabué empalmó con una volea de derecha un rechazo de un córner y la clavó a media altura, junto al poste izquierdo del arco de Herrera, en el golazo de la noche que definió el partido.



Talleres sumó así su tercera derrota consecutiva, luego de perder como visitante de Boca y como local de Independiente, y Newell's se recuperó de la dura goleada sufrida ante Paranaense, en Brasil, 3-0 por la Copa Sudamericana.