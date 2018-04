Antonio Banderas desembarcó en Argentina con Vibuk, la red social de trabajo para artistas

Antonio Banderas desembarcó en Argentina de la mano de Vibuk, una plataforma que oficia de buscador y red social de trabajo para talento artístico, creada por el actor y empresario. La misma, que cuenta ya con más de 250.000 usuarios en todo el mundo, tiene como objetivo facilitar a castineras, representantes, productoras y particulares la búsqueda, selección y promoción de todo tipo de perfiles artísticos, profesionales o amateurs.



Vibuk fue fundada en España hace dos años por Jorge Martínez, con el apoyo del actor y ex presidente de la Academia Española de Cine Antonio Resines. La plataforma logró internacionalizarse en menos de 12 meses en México, Perú y ahora también en Argentina. Un proyecto pionero en el sector en todo el mundo y al que recientemente se unió también el reconocido actor Antonio Banderas, quien además es imagen de esta innovadora propuesta.



Vibuk conecta el talento con la industria y dispone de más de 60 criterios de búsqueda, que se pueden combinar con una palabra clave, y que facilita a los profesionales encontrar, en minutos, el perfil requerido. Una vez que se realiza la selección, bien se contacta con los elegidos por mensaje privado, o se realiza un casting online y/o presencial.



"En el mundo hay mucho talento artístico y en Argentina, en especial, hay grandes actores y artistas que persiguen esa primera oportunidad, o profesionales reputados que buscan dar el salto a otros países. Vibuk es una magnífica herramienta para ayudarles a ambos: a los primeros, a conseguir su sueño, y a los segundos, a darles más visibilidad fuera de sus fronteras", explicó Banderas.



Además, esta red no sólo está destinada a profesionales, sino que también busca impulsar al talento amateur para que puede ser contratado por productoras y por particulares para eventos privados y de forma directa.



Además, Vibuk funciona como una red social, ya que no sólo está abierta a que los profesionales busquen talento, sino que el propio artista también puede ponerse en contacto con otros para proponerse proyectos.



Esta plataforma no es una agencia, es gratuita y no representa. Funciona como un agente que hace visible el talento, lo organiza, lo selecciona y ayuda a encontrarlo gracias a su potente motor de búsqueda.