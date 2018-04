Submarino: Aguad da explicaciones en el Congreso

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, brinda un informe ante la comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida en noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, en una audiencia en la que responderá preguntas de la oposición sobre las condiciones en las que se hallaba el buque y el operativo de búsqueda.



En su exposición, el ministro dará también una respuesta oficial ante el reclamo de las familias de las víctimas para que el Gobierno no abandone la búsqueda y contrate de manera directa, sin licitación, a una empresa de capitales privados que posea tecnología avanzada para dar con el submarino.







Según la abogada de 16 de las familias, Lorena Arias, el Ministerio de Defensa les comunicó extraoficialmente que se ha decidido la contratación directa de una de las tres empresas que presentaron propuestas y afirman estar en condiciones de encontrar a la nave.



"El ministro nos aseguró que en las próximas horas se definirá cuál será la empresa elegida y que esta misma semana se haría la contratación, para no demorar más los tiempos de búsqueda", afirmó a Arias a Télam esta semana tras una reunión en el Ministerio de Defensa.



Aguad llegará el lunes a las 15 al salón Arturo Illia del Senado donde se reúne la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan y que preside el senador nacional del PJ, José Ojeda, dispuesto a responder las inquietudes de los senadores y diputados.



Entre quienes conforman esa comisión se encuentra la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional Nilda Garré, sobre quien pesa un pedido de recusación por parte de los familiares por su presunta responsabilidad en el mantenimiento del submarino cuando era ministra durante la gestión del kirchnerismo.



La senadora Magdalena Odarda, del Frente Progresista, figura entre los legisladores que tiene preparadas preguntas al ministro.



La rionegrina solicitó en la primera reunión de la comisión que se convoque a la Prefectura y también al embajador británico Mark Kent tras señalar que "no se puede descartar ninguna hipótesis", incluida la de un "ataque externo" al submarino.



También de la oposición, el diputado nacional Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, buscará explicaciones del titular de Defensa sobre los recursos destinados a la búsqueda tras cinco meses de desaparición.



Carmona fue uno de los legisladores más críticos sobre las demoras en la contratación de empresas privadas para el rastrillaje.



Desde el oficialismo, el diputado nacional Luis Petri aclaró esta semana que el caso tiene "la máxima atención del gobierno nacional" así como los tripulantes y sus familiares.



El vicepresidente de la comisión, el diputado de PRO, Guillermo Montenegro, ratificó que el Gobierno evalúa la contratación pero que será el ministro quien dé los detalles sobre las empresas cuyas ofertas están siendo estudiadas.



Es que entre las empresas de capital extranjeros se encuentra una de origen venezolano, cuyo titular Hugo Marino asistió al Congreso hace 15 días a pedido de los familiares y que afirma estar en condiciones de hallar al submarino perdido por un presupuesto de 3,8 millones de dólares.



Entre las preguntas que deberá responder Aguad también se incluye pormenores sobre las tareas que estaba realizando el ARA San Juan al momento de su desaparición y si efectivamente estaba monitoreando embarcaciones y aeronaves provenientes de las islas Malvinas como se habría sugerido en un informe de la Armada.



En declaraciones formuladas a la prensa en los últimos días, el ministro negó esta posibilidad pero los legisladores de la oposición ya avisaron que insistirán con pedidos de aclaración de este punto.