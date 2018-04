Procesaron a un exfuncionario macrista acusado de dilatar sanciones contra Farmacity

El juez federal Sebastián Ramos procesó a un ex funcionario del actual gobierno bajo la acusación de haber frenado sanciones contra la firma Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.



Se trata de Raúl Alejandro Luis Ramos, quien se desempeñó como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud entre febrero y noviembre del año pasado.



El juez le achacó haber cometido el delito de "abuso de autoridad" y le trabó un embargo de 2.000 pesos, según el fallo de 28 páginas al que accedió Télam.



"En al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el magistrado.



La causa se inició el 19 de octubre del año pasado por una denuncia de María Isabel Reinoso, en representación de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y tiene como fiscal a Paloma Ochoa.



La denunciante había acusado al ex funcionario de "haber ordenado sin justa causa la reserva del expediente" contra Farmacity en el que se daba cuenta de la multa contra esa firma, dispuesta en 2014, "por haberse operado un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional, y emplear un libro recetario sin rúbrica o habilitación".



La multa contra Farmacity se había generado luego de una inspección que recibió el local ubicado en la avenida Córdoba al 1800, en la Capital Federal, y, según quedó plasmado en el expediente, el caso estaba en el Ministerio de Salud, para ser aprobado, hasta abril de 2017.



El 5 de abril de 2017 se presentó una persona ante la cartera de Salud con un poder de Farmacity que había sido firmado por el ahora ministro Quintana en 2011 y solicitó que se frenara la multa, tras lo cual Ramos decidió la "reserva" del expediente.



En su fallo, el juez Ramos aseguró "tener por acreditado, prima facie, la materialidad del suceso que le fuera imputado y su responsabilidad penal en los mismos, con el grado de probabilidad que para esta etapa del proceso establece".



• Críticas



El diputado provincial por el Frente Renovador, Lisandro Bonelli, a través de sus redes sociales, cuestionó duramente los manejos de la empresa fundada y presidida hasta 2015 por Mario Quintana. "A este tipo de gente nos enfrentamos. Funcionarios que están de los dos lados del mostrador y no cumplen su deber porque están ocupados en proteger sus negocios", indicó.



"El ex funcionario del Ministerio de Salud de Macri que procesaron por cajonear expedientes y proteger ilegalmente a Farmacity es el primero de una larga lista de complicidades", sostuvo Bonelli y agregó: "Bajo las órdenes de Quintana, el funcionario procesado, evitó sancionar a Farmacity por faltas graves como la utilización ´un libro recetario sin rúbrica o habilitación´. A este tipo de gente nos enfrentamos. Funcionarios que están de los dos lados del mostrador y no cumplen su deber porque están ocupados en proteger sus negocios".